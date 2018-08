Die Lilien-Laune war nach dem zweiten Heimspiel-Sieg der Saison entsprechend gut. Ein Sonderlob gab es von Trainer Dirk Schuster für Matchwinner Marcel Heller. Die Stimmen zum Spiel.

Der SV Darmstadt 98 hat am Freitag den MSV Duisburg klar mit 3:0 (0:0) besiegt. Marcel Heller erzielte in der 68. Minute nicht nur das erste Tor des Spiels, er bereitete auch die weiteren Treffer von Serdar Dursun (74.) und Tobias Kempe (86.) vor.

Marcel Heller: Ich bin einfach froh, wieder hier zu sein. Man weiß ja, dass ich hier eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit hatte. Und jetzt in mein Zuhause zurückzukommen, das ist einfach was Schönes. Das war etwas ganz Besonderes. Ich bin glücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben und dass ich obendrauf noch ein Tor erzielen konnte. Mein erster Gedanke war: Wenn der Torwart einen Schritt rauskommt, laufe ich vorbei. Das habe ich dann auch so gemacht. Gefühlt wurde der Winkel dann ein bisschen spitz, aber ich habe ihn noch gut rumgezogen bekommen. Das ist ein ordentlicher Saisonstart.

Dirk Schuster (Trainer Darmstadt 98): Ich glaube, das 3:0 spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, teilweise zäh mit vielen langen Bällen, bei denen Dursun ein wenig allein auf weiter Flur war. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gesehen, welche individuelle Qualität Marcel Heller mitbringt. Er war heute der Unterschiedsspieler, aber alle anderen haben genauso ihren Anteil an dem Sieg.

Serdar Dursun hat sein zweites Tor für die Lilien erzielt. Bild © Imago

Serdar Dursun: Es war wichtig, nach dem Pokalsieg wieder einen Dreier einzufahren. Es war ein schwieriges Spiel, aber ab der 30. Minute haben wir den Schalter umgelegt – und am Ende klar gewonnen. Der Trainer hat in der Halbzeit eine klare Ansprache gehalten. Wir haben das Spiel gut analysiert und wollten mehr Fußball spielen. Nachdem wir in die Halbräume gespielt haben, hatten wir mehr Ballbesitz. Duisburg kam nicht mehr hinterher, und nach dem 1:0 hatten wir es leichter.

Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg): Wir haben jetzt drei Spiele gespielt, und dass wir jetzt mit null Punkten und null Toren dastehen, ist extrem ärgerlich. Das haben wir uns alle ganz anders vorgestellt. Wer nur das Ergebnis sieht, denkt sich vielleicht, Darmstadt hätte Duisburg an die Wand gespielt. Aber wir waren die ersten 60 Minuten die klar bessere Mannschaft. Natürlich hatten wir in der ersten Halbzeit zweimal ein bisschen Glück, aber wir hatten auch das eine oder andere Mal Pech vorne. Was dann nicht passieren darf ist, dass du, wenn du ein Tor fängst, zusammenbrichst.

