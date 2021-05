Der Vertrag von Serdar Dursun beim SV Darmstadt 98 läuft aus, einen neuen Verein hat der Angreifer aber weiter nicht. Der Toptorjäger der Lilien pokert um noch bessere Angebote, ein Verbleib in Südhessen wird so immer unwahrscheinlicher.

Für welchen Verein spielt Lilien-Stürmer Serdar Dursun ab dem Sommer? Der Vertrag des Angreifers läuft nach der Saison aus, aber noch immer hat der 29-Jährige keinen neuen Verein für die kommende Spielzeit. Wie der hr-sport erfahren hat, buhlen sowohl der Hamburger SV als auch Bundesliga-Absteiger Schalke 04 um Dursun - eine Zusage gibt es vom Angreifer aber nicht. Warum zögert der Umworbene?

Nach hr-sport-Informationen hatte Dursun auch ein Angebot vom einem türkischen Club, das finanziell aber nicht seinen Ansprüchen genügte. Auch andere Vereine haben sich bereits beim Lilien-Knipser gemeldet. Interessenten gibt es also genug, Dursun kann sich aussuchen, wo er ab dem Sommer auf Torejagd gehen möchte.

Dursun hat zwei Berater

Dem Vernehmen nach sorgt vor allem der türkische Berater Dursuns dafür, dass sich der 29-Jährige immer noch nicht entschieden hat. Er soll, wie zu hören ist, den Angreifer davon abhalten, einem Verein zuzusagen. Sein Versprechen: Dursun soll bei einem großen türkischen Club wie Fenerbahce, Galatasaray oder Besiktas untergebracht werden.

Dursun hat sowohl einen Berater in Deutschland als auch einen in der Türkei. Das macht die Sache kompliziert. Auch wegen dieser Gesamt-Konstellation hat sich der Lilien-Stürmer immer noch nicht entschieden. Außen vor ist dabei weiter Darmstadt 98. Die Südhessen müssen sich längst woanders umsehen.

Lilien an Behrens dran

Wie die Bild-Zeitung berichtet, haben die Darmstädter Verantwortlichen daher bei Kevin Behrens vom SV Sandhausen angeklopft und ein erstes Angebot für den im Sommer ablösefreien Stürmer hinterlegt. Nach hr-sport-Informationen ist die Spur zu Behrens heiß, dem Angreifer liegen aber gleich mehrere Angebote vor. Behrens kann sich nach der Saison frei entscheiden, wo er in der nächsten Spielzeit auf Torejagd geht. Die Lilien sind in der Verlosung aber in jedem Fall dabei.