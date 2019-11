Der SV Darmstadt 98 wollte in Fürth den dritten Sieg in Folge feiern - es kam anders. Die Lilien hatten bei den Franken überhaupt keine Chance und verloren verdient.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found SV Darmstadt 98 verliert bei Greuther Fürth [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 hat nach vier Liga-Spielen in Folge ohne Niederlage bei Greuther Fürth eine Pleite kassiert. Das Team von Trainer Dimitrios Grammozis verlor bei den Franken verdient mit 1:3 (0:2). Für die Gastgeber traf zweimal der Ex-Frankfurter Branimir Hrgota (31./47. Minute), Lilien-Verteidiger Immanuel Höhn unterlief zudem ein Eigentor (36.). Den einzigen Treffer des SVD erzielte Victor Palsson kurz vor Schluss (87.).

Grammozis musste vor dem Spiel kurzfristig auf Tobias Kempe verzichten. Der Offensiv-Allrounder fehlte aufgrund einer Kapselreizung. Für ihn spielte Marvin Mehlem. Zudem verzichtete der Lilien-Coach auf Serdar Dursun und Mathias Honsak. Für sie durften Erich Berko und Tim Skarke ran. Eine komplett neue Offensiv-Abteilung - die im Spiel von Beginn an die Durchschlagskraft vermissen ließ.

Höhn mit einem Eigentor

Denn: In der gesamten ersten Halbzeit spielten nur die Gastgeber aus Fürth. Das Spiel fand beinahe ausnahmslos in der Darmstädter Hälfte statt. Zwar fiel den Franken bis auf zwei Fernschüsse von Julian Green (16./25.) in den ersten dreißig Minuten auch nicht viel ein, danach halfen die Lilien aber kräftig mit, um die Gastgeber in Führung zu bringen.

Erst ließ SVD-Schlussmann Marcel Schuhen einen harmlosen Distanzschuss von Hrgota aus gut 25 Metern durch die Finger ins Tor zum 0:1 gleiten (31.), dann bugsierte Innenverteidiger Höhn eine Flanke der Fürther ins eigene Tor (36.). Auch wenn die Treffer in der Entstehung unglücklich waren, war die Führung absolut verdient. Havard Nielsen hätte die Führung der Kleeblätter kurz vor der Pause noch ausbauen können, scheiterte frei vor Schuhen aber am Lilien-Keeper (44.).

Hrgota trifft kurz nach der Pause erneut

Grammozis musste reagieren und brachte Dursun und Fabian Schnellhardt für Berko und Mehlem. Nur: Es half nichts. In der 47. Minute traf erneut Hrgota aus 18 Metern zum 3:0. Es war die frühe Entscheidung in der Partie. Erst danach wachten die Lilien ein wenig auf und beteiligten sich endlich auch an dem Fußballspiel.

In der Schlussviertelstunde machten die Darmstädter noch einmal Druck. In der 78. Minute entschied Schiedsrichter Harm Osmers nach einem vermeintlichen Foul von Daniel Caligiuri an Skarke auf Elfmeter, nahm die Entscheidung nach Ansicht der Bilder aber wieder zurück. Dennoch gelang den Lilien noch ein Treffer. Palsson traf zum späten 1:3 (87.). Mehr sprang aber nicht heraus.