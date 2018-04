Die Hoffnung ist zurück - Darmstadt 98 hat am Samstag dank einer eindrucksvollen ersten Halbzeit einen Sieg gegen Union Berlin gefeiert.

Der SV Darmstadt 98 hat den Saisonendspurt am Samstag mit einem deutlichen Sieg eingeläutet. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster feierte gegen Union Berlin vor heimischer Kulisse einen 3:1 (3:0)-Erfolg und setzte damit im Kampf um den Klassenerhalt ein deutliches Zeichen. Nun trennt die Lilien nur noch ein Punkt vom Relegationsplatz. Fabian Holland brachte die Darmstädter in Führung (12. Minute). Felix Platte erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0 (21., 35.). Den Gästen gelang durch Michael Parensen nur noch der späte Anschlusstreffer (87.).

Lilien im Kampfmodus

Dabei war der Druck auf die Lilien vor dem ersten der drei Endspiele beinahe greifbar. Das Team von Trainer Schuster aber zeigte sich davon unbeeindruckt. Von Beginn an setzten die Darmstädter konsequent nach. In der zwölften Minute tankte sich Holland durch die Defensive der Eisernen, ging nach einem Zweikampf mit Christopher Trimmel zunächst zu Boden, erkämpfte sich aber im Nachsetzen erneut den Ball und traf zum 1:0.

Die Zuschauer am Böllenfalltor sahen nun eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Wieder waren es die Lilien, die ihre Möglichkeit eiskalt ausnutzten. Nach einem Zuspiel von Dong-Won Ji erhöhte Platte unbedrängt auf 2:0 (21.). Mit der deutlichen Führung im Rücken erhöhten die Lilien nun das Tempo. Nach Ballgewinn schaffte es die Schuster-Elf schnell umzuschalten und mit Kontern Löcher in die Defensive der Köpenicker zu reißen.

Eiskalt und effektiv

So spielte sich die Elf von Trainer Schuster in der 35. Minute eine Ecke heraus. Was zunächst wie eine harmlose Standardsituation aussah, wurde nach einem gescheiterten Schussversuch von Kapitän Aytac Sulu brandgefährlich. Erneut war es Platte, der den Ball im kurzen Eck versenkte – 3:0. So ging es für die Lilien nach einer starken ersten Halbzeit mit der deutlichen Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel agierten die Darmstädter konsequent. Die Gäste aus Berlin erarbeiteten sich nun zwar mehr Spielanteile, konnten das zunächst allerdings nicht in etwas Zählbares ummünzen. Die Lilien zeigten nicht mehr das Offensivspektakel der ersten Hälfte, ließen aber auch in der Defensive kaum etwas zu. In der 87. Minute gelang Union dann doch noch der Anschlusstreffer. Parensen traf zum 1:3. Dennoch blieb es beim ungefährdeten Sieg für die Darmstädter.