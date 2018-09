Marcel Franke bejubelt seinen Treffer in Heidenheim.

Marcel Franke bejubelt seinen Treffer in Heidenheim. Bild © Imago

Sieg in Heidenheim

Die Lilien können es auch auswärts: Nach zwei Heimsiegen in Folge feiert Darmstadt 98 in Heidenheim den ersten Auswärtserfolg der Saison und springt in die Aufstiegszone. Mann des Tages ist ein Innenverteidiger.

Der SV Darmstadt 98 verabschiedet sich mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gewann am Sonntag mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim und sicherte sich damit Rang zwei in der 2. Bundesliga.

Franke ist der Mann des Tages

Wie so oft bei den Lilien sorgte auch in Heidenheim eine Standardsituation für die erste Torchance. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke landete der Ball bei Tobias Kempe, der über Umwege den aufgerückten Innenverteidiger Marcel Franke bediente. Der Ex-Dresdner ließ sich nicht lange bitten und drosch das Spielgerät zur Führung ins FCH-Tor (11. Minute).

Die Lilien spielten auch im Anschluss gefällig nach vorne und hätten kurz später durch Fabian Holland erhöhen können, den Schuss des Linksverteidigers entschärfte Heidenheims Keeper Kevin Müller aber ohne Probleme (14.). Und die Gastgeber? Nikola Dovedan (24.) setzte sich einmal schön durch, wurde in letzter Sekunde aber von Holland gestoppt. Ansonsten stand die Lilien-Defensive sicher.

Heuer Fernandes ganz stark

Die zweite Hälfte begann dann wie die erste: mit einem gefährlichen Darmstädter Eckball. Der Abschluss von Marvin Mehlem flog jedoch knapp über die Latte (47.). Auf der Gegenseite setzte der eingewechselte Kolja Pusch (55.) einen Schlenzer wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Heidenheim drückte, Darmstadt konterte. Nach einem schönen Flankenlauf von Marcel Heller verpasste Joevin Jones mit einem Kopfball die Vorentscheidung (61.).

In der Schlussphase warf Heidenheim alles nach vorne. Marc Schnatterer (66.), der Ex-Wiesbadener Robert Andrich (67.), erneut Schnatterer (77.) und Patrick Schmidt (85.) brachten die Handschuhe von Lilien-Keeper Daniel Heuer Fernandes zum Glühen. Jubeln durften am Ende aber nur die Gäste aus Südhessen.

Weitere Informationen FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 0:1 (0:1) Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Theuerkauf, Steurer - Andrich, Griesbeck (74. Schmidt) - Schnatterer, Dovedan, Thiel (65. Lankford) - Glatzel (46. Pusch)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Höhn, Franke, Sulu, Holland - Kempe, Medojevic - Heller (90. Kamavuaka), Mehlem (76. Wurtz), Jones (89. Riedler) - Dursun



Tore: 0:1 Franke (11.)

Gelbe Karten: Dovedan - Franke, Holland



Schiedsrichter: Sather (Grimma)

Zuschauer: 10.350 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Bundesliga, 02.09.18, 22.05 Uhr