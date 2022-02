Darmstadt 98 tritt am Sonntag gegen Hansa Rostock an.

Darmstadt 98 tritt am Sonntag gegen Hansa Rostock an. Bild © Imago Images

Die Tabellenführung ist futsch und der Trainer steckt in Quarantäne: Eigentlich läuft's nicht rund bei Darmstadt 98. Die Lilien aber bleiben sachlich, wissen um ihre gute Ausgangslage und haben noch eine Rechnung zu begleichen.

Es ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wo stehen sie eigentlich, die Lilien? Tabellarisch, klar, auf Rang vier, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter St. Pauli. Nein, von der eigenen Verfassung her, vom Gemütszustand. Hat das Remis in Hannover am Sonntag als Trauma-Therapie nach dem Heim-Debakel gegen den Hamburger SV vor eineinhalb Wochen geholfen? Wie ist denn nun die fußballerische Grundstimmung in Südhessen?

"Für mich ist das HSV-Spiel jetzt schon vergessen", berichtete Flügelflitzer Mathias Honsak am Mittwoch. Natürlich, wirklich grandios war auch das Spiel gegen Hannover nicht, keine Frage, aber es war der wichtige Schritt nach vorne - um ja nicht noch einmal nach hinten blicken zu müssen. "Es bringt nix, jetzt noch über das Hamburg-Spiel zu reden", bringt Honsak die Lilien-Welt auf den Punkt.

Lieberknecht weiter in Quarantäne

Die Partie in Hannover können sie in Darmstadt auch ganz gut einordnen. "Wir hatten natürlich schon das eine oder andere bessere Spiel dabei", gibt Honsak zu. "Es waren auch Phasen dabei, in denen wir uns nicht getraut haben." Da war dann doch noch das Hamburg-Spiel zu spüren in Hannover. Kein Wunder.

Erschwerend kam und kommt hinzu, dass Trainer Torsten Lieberknecht nicht nur am Sonntag fehlte, sondern auch die ganze Trainingswoche nicht dabei ist. Der Lilien-Coach wurde am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet und ist seitdem außen vor. Erst an diesem Samstag kann sich Lieberknecht wieder freitesten, da gibt's von Seiten des Gesundheitsamts kein Pardon. Ob er am Wochenende an der Seitenlinie steht? Völlig offen.

"Torsten bekommt schon alles mit"

Alles halb so wild, bügelt Honsak aber ab: "Torsten bekommt schon alles mit. Er hat uns seine Ideen mitgegeben." Zudem ist der Darmstädter Übungsleiter per Videocall bei den Besprechungen immer dabei und hat auf dem Platz seine Co-Trainer. Am Fehlen des Trainers wird die Hamburg-Heilung also nicht scheitern.

Und ganz nüchtern betrachtet, ist die Lage ja auch weiterhin blendend in Darmstadt. Rang vier nach 22 Spieltagen, nur ein Pünktchen hinter dem Spitzenreiter, die Aufstiegsplätze fest im Visier - kein Grund, Trübsal zu blasen. "Wir haben immer noch eine Top-Ausgangssituation", betont Honsak auch zurecht. Und eine, die am Wochenende noch besser aussehen könnte, wenn eine alte Rechnung beglichen wird.

Zeit für Revanche gegen Rostock

Am Sonntag (13.30 Uhr) wartet nämlich Hansa Rostock auf die Lilien. Die Kogge hat den Lilien in der Hinrunde eine der nur sechs Saisonniederlagen hinzugefügt. Zeit für Revanche. "Wir wollen gegen Rostock die Rechnung begleichen", so Honsak. "Es erwartet uns ein heißes und kämpferisches Spiel. So wollen wir es auch angehen: mit Herz und Leidenschaft." Und bei einem Sieg wäre dieses eine, vermaledeite Spiel Anfang Februar gegen den Club mit der Raute dann auch wirklich vergessen.