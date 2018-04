Ein besonders Mittagessen und ein neues Ritual haben den Lilien gegen Union zum Sieg verholfen. Die Stimmen zum Spiel.

Darmstadt 98 hat gegen Union Berlin am Samstag einen 3:1-Erfolg gefeiert. Fabian Holland traf zur 1:0-Führung (12. Minute). Felix Platte erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0 (21., 35.). Den Gästen gelang durch Michael Parensen nur noch der späte Anschlusstreffer (87.).

Dirk Schuster: Wir haben viele der Maßgaben umgesetzt. Wir wollten aus einem aggressiven Pressing in die Balleroberung kommen und dann mit Tempo nach vorne spielen. Das Tor von Fabian Holland war sinnbildlich für die Mentalität der Mannschaft. Er saß zwischenzeitlich schon auf dem Hintern, aber er wollte das Tor unbedingt machen. Wir hatten allerdings auch Spielglück. So hatte etwa Union vor dem zweiten und dritten Treffer große Chancen. Da können wir uns bei unserem Torhüter bedanken. Das Gegentor ärgert mich, das war unnötig. Wir sind jetzt wieder in Schlagdistanz. Wenn wir weiter so auftreten, werden wir unser gemeinsames Ziel auch schaffen können.

André Hofschneider (Trainer Union Berlin): Das Spiel hat eine kurze Geschichte. Es war ein verdienter Sieg für Darmstadt. Die Lilien waren uns in der ersten Halbzeit in den entscheidenden Zweikämpfen voraus. Die waren einfach bissiger. Sinnbildlich war das 0:1, wo der Ball eigentlich zwei Mal bei uns war und wir uns nicht befreien konnten. Da war von uns zu wenig Gegenwehr. In der zweiten Halbzeit wollten wir das Gesicht wahren. Wir müssen das Spiel jetzt abhaken, um im nächsten Spiel den Klassenerhalt sicher zu machen.

Aytac Sulu Bild © hessenschau.de

Aytac Sulu: Es war wichtig, dass wir gut in die Partie starten. Das war in Sandhausen nicht so gut. Dieses Mal haben wir konsequent vorne die Tore gemacht. Die erste Halbzeit war schon annähernd so, wie wir uns das vorstellen. Die Jungs vorne arbeiten viel nach hinten, deshalb haben sie vielleicht teilweise zuletzt nicht die Kraft gehabt, die Dinger rein zu machen. Heute war es – gerade für den Felix – super, dass der Ball auch mal vor seine Füße fällt. Mir ist aber wichtig, wenn die Jungs hinten gut mitarbeiten und wir vielleicht nur 1:0 gewinnen.

Felix Platte: Endlich hat es mit dem Toreschießen geklappt. Noch wichtiger ist aber, dass wir drei Punkte geholt. Wir saßen heute beim Mittagstisch und dachten, wie geil wäre es, wenn man mal einfach zur Halbzeit 3:0 führt. Dass das direkt geklappt hat, das war einfach cool. Ich habe von unserem Physio heute mal das Öl von Sandro Wagner bekommen und an die Beine geschmiert. Das haben wir einfach mal ausprobiert und es hat geklappt (lacht). Von der Tabellensituation her hat sich aber nicht viel getan, wir dürfen nicht nachlassen. Ich bin aber von Grund auf Optimist und daher guter Dinge, dass das klappt.

Sandro Sirigu Bild © hr

Sandro Sirigu: Felix hat sich aufgerieben, wurde belohnt. Ich bin auch für Fabi froh, mit dem ich immer im Zimmer bin. Wir unterhalten uns da ja immer und ich habe gesagt "du hast die gleichen Qualitäten wie Marcelo" – das musst du jetzt auch mal zeigen. Sein Tor war eine extreme Willensleistung, ich habe gedacht, der Ball ist schon wieder weg. Aber er hat ihn sich zurückgeholt und das super gemacht. Ein Befreiungsschlag ist das aber nicht. Wir sind ja immer noch Siebzehnter. Es ist echt ärgerlich, auf die Tabelle zu schauen. Heute habe ich mal nach dem Spiel draufgeschaut – und da habe ich schon wieder schlechte Laune bekommen.