Was für ein Auftakt ins neue Fußballjahr! Der SV Darmstadt 98 hat gegen den FC St. Pauli einen Last-Minute-Erfolg gefeiert und dabei auf die alten Lilien-Tugenden zurückgegriffen.

Der SV Darmstadt 98 hat im ersten Spiel des Jahres einen wichtigen Heimerfolg gefeiert und den FC St. Pauli 2:1 (0:1) besiegt. Marcel Heller und Serdar Dursun drehten eine lange Zeit verloren geglaubte Partie. Das Comeback von Alex Meier geriet dabei zur Nebensache. Die Stimmen zum Spiel.

Marcel Heller (Mittelfeldspieler SV Darmstadt 98): Wir haben uns klar verbessert im Gegensatz zur Hinrunde. Wir haben nichts zugelassen und geraten nach der ersten Chance von St. Pauli in Rückstand. Dann haben wir Mentalität, Leidenschaft, Kampf und Wille gezeigt, um dieses Spiel noch zu drehen. Die Zuschauer haben uns gepusht, wir haben die Zweikämpfe wieder gewonnen und auf unsere Chance gewartet. Das 2:1 war am Ende hochverdient. Wir haben heute gesehen, dass das wieder Darmstadt 98 ist. Wenn man so ein Spiel gegen den Tabellendritten dreht, gibt das Aufwind.

Dirk Schuster (Trainer SV Darmstadt 98): Ich bin sehr happy, dass wir die drei Punkte hier behalten konnten. Beide Teams haben sich nichts geschenkt, wir haben die Partie sehr gut angenommen und hätten sicher auch in Führung gehen können. Der Gegner hat dann seine Qualitäten gezeigt und die erste Chance zum ersten Tor genutzt. Aber wir haben an Moral, Einsatz und Laufbereitschaft alles in die Waagschale geworfen und nie die Ruhe verloren. Das war Darmstadt 98, so wie man es kennt."

Alex Meier (Stürmer FC St. Pauli): Der Spielplan wollte es so, dass mein erstes Spiel in Darmstadt stattfindet. Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht und wollte der Mannschaft helfen. Wir wollten Punkte mitnehmen, aber das hat in Hessen nicht funktioniert. Das ist eine große Enttäuschung für uns.

Markus Kauczinski (Trainer FC St. Pauli): Das war ein verlorener Punkt so kurz vor Schluss. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Darmstadt hat es dann erzwungen, wir sahen nicht gut aus und fahren mit leeren Händen nach Hause. Meine Mannschaft hat die Chancen zum 2:0 oder 3:0 vergeben. Am Ende hat Darmstadt alles nach vorne geworfen und den Sieg erzwungen.