Strahlende Gesichter am Darmstädter Böllenfalltor: Nach dem erfolgreichen Saisonstart gegen Neuling SC Paderborn sind die Lilien einfach nur happy. Die Stimmen zum Auftaktspiel.

Der SV Darmstadt 98 legt einen erfolgreichen Start in die neue Zweitliga-Saison hin. Die Südhessen bezwingen Aufsteiger SC Paderborn durch einen Treffer von Neuzugang Serdar Dursun mit 1:0. Dabei pariert Keeper Daniel Heuer Fernandes einen Foulelfmeter und hält damit den Dreier fest.

Dirk Schuster (Trainer): Es war ein intensives Spiel. Wir waren von der ersten Minute an drin im Spiel. In den ersten fünf Minuten hatten wir gleich drei gute Situationen, bei denen wir hätten zum Torerfolg kommen können. Mich ärgert ein bisschen, dass wir nicht diese Zielstrebigkeit zum Tor entwickelt haben. Dennoch haben wir einen Sieg eingefahren, der nicht unverdient ist, der aber durch die Elfmetersituation nochmals in Gefahr geriet. Wir sind sehr glücklich, dass wir einen guten Start in diese Runde erwischt haben, die ersten drei Punkte einfahren konnten.

Für mich war der Elfmeter ein Abstimmungsproblem zwischen Aytac Sulu und Daniel Heuer Fernandes. "Ferro" hat ihn Gott sei Dank gehalten und wir konnten das Spiel mit 1:0 nach Hause bringen. Es war eine Bauchentscheidung, dass wir uns für Serdar Dursun entschieden haben. Man hat gesehen, was er alles am Ball kann. Und wir hatten gehofft, dass er das heute auf den Rasen bringen kann. Das hat er fast in allen Belangen gut bis sehr gut umgesetzt.

Daniel Heuer Fernandes: Natürlich sind wir glücklich über den Sieg. Dass ich den Elfmeter gehalten habe, ist natürlich umso schöner. Ich habe damit der Mannschaft geholfen. Das ist das Wichtigste. Es war wie erwartet ein sehr schwieriges Spiel. Paderborn hatte sehr viel Ballbesitz. Wir haben uns gewehrt, immer Akzente gesetzt und hatten gerade am Anfang viele Torchancen. Dass wir dann so einen Punch hinhauen konnten, darüber sind wir sehr zufrieden.

Aytac Sulu: Man ist natürlich froh, dass wir mit einem Sieg in die Saison starten konnten. Das erste Spiel gegen einen Aufsteiger ist immer schwer. In der ersten Hälfte hatten wir mehr vom Spiel und Paderborn im Griff gehabt. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen Heckmeck. Aber ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gesehen haben von beiden Seiten bei sommerlichen Temperaturen. Wir hatten das glücklichere Ende für uns.