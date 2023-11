Zwei Lilien auf Länderspielreise

Oscar Vilhelmsson und Klaus Gjasula sind in den kommenden Tagen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Für den Schweden Vilhelmsson geht es mit der U21 am Donnerstag (16 Uhr) zum Test gegen Finnland und am darauffolgenden Montag im EM-Quali-Spiel gegen die Niederlande (18 Uhr). Gjasula kämpft derweil mit der albanischen Nationalmannschaft um die EM-Qualifikation. Bereits mit einem Punkt gegen Moldau am Freitag (18 Uhr) wäre Albanien sicher bei der EM. Sollte es wider Erwarten nicht zu einem Remis oder mehr reichen, haben Gjasula und Co. am darauffolgenden Montag (20.45 Uhr) gegen die Färöer eine weitere Chance, das EM-Ticket zu buchen.