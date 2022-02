Der SV Darmstadt 98 ist zum Flutlichtspiel bei Dynamo Dresden zu Gast. Bei den Sachsen könnten Standards zur entscheidenden Waffe werden. Dumm nur, dass der beste Standardschütze der Lilien fehlt.

Audiobeitrag Audio Torsten Lieberknecht über die Stärken von Dynamo Dresden Audio Torsten Lieberknecht Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Wenn der SV Darmstadt 98 am Samstagabend (20.30 Uhr) bei Dynamo Dresden aufläuft, sitzt Tobias Kempe wahrscheinlich auf dem heimischen Sofa. Der Mittelfeldspieler der Lilien hat sich gegen Hansa Rostock vergangene Woche die fünfte Gelbe Karte der Saison abgeholt und ist notgedrungen zum Zuschauen verdammt. Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht, soviel ist damit schonmal klar, wird seine Mannschaft also mindestens auf einer Position umbauen müssen.

Mit Kopfbällen zum Erfolg

Wer für Kempe in die Mannschaft rückt, verriet der Übungsleiter freilich nicht. "Es gibt mehrere Optionen", sagte der 48-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spiel und zählte gleich eine Reihe an Alternativen auf, die für den 32-Jährigen in die Startelf rücken könnten. "Letzte Woche habe ich den einen oder anderen überrascht, lasst euch morgen auch mal überraschen", empfahl der Lilien-Trainer den Journalisten und grinste.

Eine Option, die auch schon gegen Rostock möglich schien, drängt sich im Spiel in Dresden nahezu auf: Weil Dynamo besonders im Kopfballspiel seine Schwächen hat, könnte Lieberknecht seine Offensive mit Aaron Seydel, Luca Pfeiffer und Philipp Tietz besonders groß aufstellen. Größe sei zwar nicht immer alles, ließ Lieberknecht wissen, erkannte aber sehr wohl an, dass er "die Luft" als einen verwundbaren Punkt der Gastgeber ausgemacht hat. Schlecht für die Südhessen: Mit Kempe fehlt ihnen am Samstag genau der Standardspezialist, der die kopfballstarken Spieler optimal in Szene setzen könnte.

So könnten die Lilien in Dresden spielen Bild © hessenschau.de

Die Lilien: nervig und stabil

Zum Glück richten die Lilien ihren Matchplan aber nicht ausschließlich an den Schwächen des Gegners aus. "Wir sind eine nervige Mannschaft. Wir sind stabil. Wir kommen nach Niederlagen wieder zurück und haben Antworten auf Rückstände", zählte Lieberknecht die Vorzüge seiner Mannschaft auf.

Manchmal reiche das für drei Punkte, manchmal eben nur zu einem Zähler. Gerade die Stabilität sei im Hinblick auf das Spiel vor einem Dresdner Publikum, das im Stadion "eine Wucht entwickeln kann", von großer Bedeutung. Die Lilien hätten sich im Laufe der Saison immer einen gewissen "Grundoptimismus" bewahrt, lobte Lieberknecht. Den dürfen sie vor der Dresdner Flutlicht-Kulisse nur nicht verlieren.