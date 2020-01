Für den SV Darmstadt 98 geht beim Auswärtsspiel in Kiel am Mittwoch der Ernst des Lebens wieder los. Mit Felix Platte und Braydon Manu haben die Südhessen in der Offensive wieder mehr Möglichkeiten. Die können sie auch gut gebrauchen.

Für das erste Pflichtspiel des Jahres bei Holstein Kiel steht Lilien-Trainer Dimitrios Grammozis nahezu der gesamte Kader zur Verfügung. Nur Abwehrspieler Mathias Wittek fällt mit Kreuzbandriss weiter aus, wie der Coach am Montag sagte. Hinter dem Einsatz von Rechtsverteidiger Patrick Herrmann stehe vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen seinen Ex-Verein wegen muskulärer Probleme noch ein kleines Fragezeichen.

Besonders in der Offensive hat Grammozis nach der Rückkehr der lange verletzten Felix Platte und Braydon Manu große Auswahl. Das Duo soll dazu beitragen, dass die Lilien im zweiten Saisonteil mehr Tore erzielen als die 20 Treffer aus den ersten 18 Spielen. Nur Schlusslicht Dynamo Dresden traf seltener. "Wir werden nicht müde, mit den Jungs weiter daran zu arbeiten", sagte Grammozis. Dass sein Team Tore schießen könne, wolle man in Kiel beweisen.

Absage an Dursun-Wechsel

Eine klare Absage erteilte er Spekulationen über einen Wechsel des mit sieben Saisontoren besten Angreifers Serdar Dursun in die Türkei. "Wir haben jetzt schon fast die gesamte Süper Lig durch in den Medien, da muss auch mal Schluss sein", verlangte Grammozis. "Ich denke, wir haben klar kommuniziert, dass es für Serdar keine Option gibt, im Winter zu gehen, selbst wenn es ein gutes Angebot gibt. Er ist einfach zu wichtig für uns."