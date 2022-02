Ereignisreiches Wochenende für Darmstadt 98: Am Samstag soll ein negativer PCR-Test Torsten Lieberknecht aus der Quarantäne befreien, am Sonntag könnte die Tabellenführung erobert werden. In der Startelf kündigen sich Veränderungen an.

Zuerst ein negatives Ergebnis beim Corona-Test, dann ein positives Ergebnis gegen Hansa Rostock. So in etwa lautet der Wochenend-Plan von Darmstadt 98. Die Lilien hoffen darauf, dass Trainer Torsten Lieberknecht, der das Auswärtsspiel bei Hannover 96 am vergangenen Wochenende wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte, die Quarantäne verlassen und sein Team wieder live vor Ort und vor 7.500 Fans zum Sieg coachen darf. "Ich bin bereit und verspüre eine Riesen-Vorfreude", sagte Lieberknecht am Freitag. Zugeschaltet in einem infektionssicheren Video-Call, versteht sich.

PCR-Test entscheidet über Lieberknechts Einsatz

Die erste Hürde, die Lieberknecht und die Lilien zur Erfüllung ihrer Vorhaben nehmen müssen, ist ein PCR-Test am Samstag. Mit einem negativen Befund könnte sich der Darmstädter Trainer eine Woche nach Bekanntwerden seiner Infektion freitesten und sein Isolations-Zimmer wieder gegen den Trainingsplatz eintauschen.

Zwei selbst durchgeführte Schnelltests waren bereits negativ, die Comeback-Zuversicht ist dementsprechend groß. "Wenn alles gut läuft, bin ich schon beim Abschlusstraining wieder dabei." Wenn es nicht gut läuft, auch das ist klar, wird Lieberknecht auch das Spiel gegen Rostock nur am Fernseher verfolgen können.

Bader fehlt, Seydel drängt in die Startelf

Wen genau er von der Ferne oder aus nächster Nähe in der Darmstädter Startelf sehen wird, ist Lieberknecht Ausführungen zufolge noch nicht ganz sicher. Klar ist lediglich, dass Rechtsverteidiger Matthias Bader eine Gelbsperre absitzen muss und voraussichtlich von Frank Ronstadt ersetzt wird. "Das ist die naheliegende Lösung."

Deutlich spannender wird es hingegen in der Offensive. Allen voran Aaron Seydel, der jeweils nach Einwechslung gegen Ingolstadt (2:0) und zuletzt in Hannover (2:2) als Torschütze geglänzt hatte, hätte sich eine Bewährungschance von Beginn an verdient. Der ehemalige Mainzer, der in Langen (Offenbach) geboren wurde, ist aktuell der formstärkste Stürmer der Lilien und ein ganzer heißer Kandidat für einen Platz in der Anfangsformation. "Ich überlege noch. Aber die Möglichkeit besteht, Aaron eine Chance zu geben", so Lieberknecht.

Setzt Lieberknecht auf drei Stürmer?

Ob Seydel, der erst einmal in dieser Saison in der Startelf stand und dabei von einer Verletzung von Luca Pfeiffer profitierte, wirklich in vorderster Reihe oder auf einer der offensiven Positionen im Mittelfeld aufläuft, ist allerdings noch offen. Sollte Seydel starten, hieße das nicht, "dass die anderen beiden nicht spielen", betonte Lieberknecht. Die anderen beiden, namentlich Luca Pfeiffer und Phillip Tietz, haben im aktuellen Kalenderjahr zwar noch nicht getroffen, dank ihrer starken Leistungen in der Hinrunde haben sie aber wohl weiter Kredit. "Es haben auch schon mal alle drei zusammengespielt."

Eine gemeinsame Startelf-Nominierung des Trios Seydel-Pfeiffer-Tietz gab es in dieser Spielzeit zwar noch nicht, in Aue funktionierte die Variante mit Seydel auf dem linken Flügel aber schon ganz gut. Damals, Ende November, erzielte Seydel nach Einwechslung sogar einen Treffer, die Lilien gewannen 2:0. Ein Ergebnis, das die Lilien wohl auch an diesem Wochenende unterschreiben würden. Die Tabellenspitze liegt schließlich nur einen Zähler entfernt.

So könnte Darmstadt 98 gegen Hansa Rostock spielen:

