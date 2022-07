Nach dem ersten Saisonsieg ist die Stimmung beim SV Darmstadt 98 bestens. Routinier Tobias Kempe will die Saison nun "step by step" angehen.

Kurz dachte man beim SV Darmstadt 98, man sei in einer Zeitschleife gefangen: Zahlreiche Ausfälle zu Saisonbeginn, eine Niederlage zum Auftakt – der Start in die Spielzeit 2022/23 verlief ähnlich wie jener im Vorjahr. "Nach dem Spiel gegen Regensburg hatte ich das Gefühl: 'Geht das schon wieder so los?'", sagte Lilien-Routinier Tobias Kempe in einer Medienrunde am Dienstag.

Einen überzeugenden Heimsieg gegen Sandhausen später ist Kempe das Gefühl wieder los, beim 2:1 gegen den SVS belohnten sich die ersatzgeschwächten Lilien für einen guten Auftritt. "Mit dem Heimsieg haben wir uns ein gutes Gefühl geholt. Wir waren sehr dominant, haben viele Zweikämpfe gewonnen, es hat sich super angefühlt."

"Daran sieht man den Zusammenhalt"

Dass die Lilien in dieser Saison trotz Verletzungspech das Ruder direkt am zweiten Spieltag herumrissen, dürfte auch am Pragmatismus liegen, mit dem der Klub auf die Ausfälle reagiert. Schon Trainer Torsten Lieberknecht sagte vor dem Spiel gegen Sandhausen: "Das ist Teil des Jobs. Wir werden eine Lösung finden." Kempe sieht es ähnlich: "Es gehört leider zum Fußball, dass man verletzte Spieler ersetzen muss. Aber daran sieht man auch den Zusammenhalt in der Mannschaft. Die, die nicht von Anfang an gespielt hätten, kommen rein und machen es gut. Das schweißt zusammen."

Zumal sich das Lazarett demnächst auch wieder lichten dürfte. Clemens Riedel hat es mit einer Bänderverletzung zwar schlimmer erwischt, dafür dürfte aber Neuzugang Oscar Vilhelmsson demnächst wieder eine Option sein. Entlastung verschafft den Lilien auch, dass Patric Pfeiffer nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurückkehrt. Und mit Neuzugang Christoph Zimmermann ein potenzieller Stamm-Innenverteidiger geholt wurde.

"Das sind alles gute Jungs"

Gut möglich auch, dass die Hessen schon bald den nächsten Neuzugang vermelden: Aktuell nimmt Keanan Bennetts als Gastspieler am Training teil. Der 23-jährige Linksaußen, ehemaliger deutscher und englischer Juniorennationalspieler, stand die letzten vier Jahre bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, die Bennetts einst als Talent für über zwei Millionen von Tottenham verpflichtet hatten. In Gladbach blieb Bennett allerdings der Durchbruch verwehrt.

Für die Neuen hat Kempe nur Lob übrig, "das sind alles gute Jungs, sie passen zur Mannschaft." In dieser will Kempe auch in der neuen Saison eine zentrale Rolle spielen. "Ich werde immer besser als schlechter", lacht der 32-Jährige. "Ich muss mehr für meinen Körper machen, aber das tut auch gut. Verletzungsfrei zu bleiben ist das Wichtigste. Dann läuft das von alleine. Wenn man dran bleibt, Gas gibt, sich für den Sport aufopfert, dann spielt das Alter keine Rolle."

"Das war eine super Saison, jetzt ist es eine andere"

Von alleine wird die neue Zweitliga-Saison nicht laufen, zu ausgeglichen ist das Feld. Dennoch wollen die Lilien auch 2022/23 eine gute Rolle spielen, die starke Vorsaison hat die Erwartungen allerdings hochgeschraubt. "Klar, die Erwartungen steigen natürlich. Die Fans haben gesehen, was möglich ist, auch wenn es leider kein Happy End gab", so Kempe. "Das war eine super Saison, jetzt ist es eine andere. Wir wollen einfach gut starten und unsere Punkte holen, step by step." Mit dem Sieg gegen Sandhausen ist der erste Step auf jeden Fall schon getan