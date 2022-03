Erster gegen Dritter, Darmstadt gegen Bremen: Dass dieses Aufeinandertreffen das Spitzenspiel der 2. Bundesliga sein wird, hatten nicht viele Experten auf dem Zettel. Auch in Südhessen freut man sich nach wie vor über dieses Label.

Der SV Darmstadt 98 geht erwartungsfroh ins Spitzenspiel beim SV Werder Bremen und sieht die derzeitige Konstellation noch immer als besonders an. "Dass wir in dieser Situation sind und jetzt erneut ein Topspiel bestreiten können, zeigt, was die Mannschaft bisher geleistet hat", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag. "Wir als Darmstadt 98 sehen es immer noch als Privileg an, so ein Topspiel bestreiten zu dürfen."

Keinen Hexenkessel aufkommen lassen

Passenderweise wird die Partie Dritter gegen Erster am Samstagabend (20.30 Uhr) ausgetragen. Mehr Topspiel geht wahrlich nicht. Zumal die Bremer eine Sondergenehmigung des Landes bekommen haben und ihr Stadion wieder voll auslasten dürfen.

Gegen Darmstadt werden etwas mehr als 42.000 Zuschauer erwartet. "Von meiner Mannschaft erwarte ich einen ähnlichen Auftritt wie in Dresden. Dort haben wir den Hexenkessel durch eine mutige Leistung nicht aufkommen lassen", so Lieberknecht.

Kein Ducksch, kein Pfeiffer

Sportlich dürfte den Lilien entgegenkommen, dass Top-Torjäger Marvin Ducksch den Grün-Weißen wegen einer Corona-Infektion fehlt. "Wir müssen gegen Werder sehr wachsam sein - egal, wer bei ihnen nach dem Ausfall von Ducksch in der Offensive spielen wird", warnte Lieberknecht dennoch.

Die Lilien selbst müssen auf den gelbgesperrten Patric Pfeiffer verzichten und die Innenverteidigung umbauen. Mehr Ausfälle haben die Südhessen aber nicht zu verzeichnen. "Tobias Kempe war angeschlagen, hat aber gestern bereits wieder schmerzfrei mittrainiert. Stand heute sind alle Jungs fit", sagte der Coach.

So könnte Darmstadt 98 bei Werder Bremen spielen: