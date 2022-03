Das späte Gegentor von Sandhausen bringt den SV Darmstadt nicht aus dem Tritt. Nach kurzer Enttäuschung recken die Lilien ihre Häupter demonstrativ in die Höhe und werden von den Fans gefeiert.

Die Lilien-Fans machten es vor. Als am Freitagabend im Stadion am Böllenfalltor der Schlusspfiff ertönte und sich die Mannschaft in Richtung Südtribüne aufmachte, wurden die Jubelgesänge der Anhängerschaft immer lauter. Und dass obwohl die Darmstädter gerade 1:1 gegen den Tabellen-15. der 2 Bundesliga gespielt hatten. Darüber ärgern wollte sich an diesem Abend aber niemand lang in Südhessen.

Klar, wenn man das Spiel über weite Strecken dominiert, genügend Chancen hat es vorzeitig zu entscheiden und dann in der 84. Minute mit dem ersten wirklich gefährlichen Abschluss der Gäste doch noch das 1:1 kassiert, dann regt man sich natürlich über zwei verlorene Punkte auf. Die Frage ist nur, wie lange dieser Frust anhalten sollte. Fans und Profis waren sich am Freitag über die Antwort ziemlich einig.

Noch immer oben mit dabei

"Es tut im Moment schon weh, aber man muss sagen: Es ist nichts passiert", meinte Lilien-Kapitän Fabian Holland nach dem Spiel im Gespräch mit dem hr-sport. "Wir haben einen Punkt mehr und sind immer noch mittendrin in der Musik." Der Punktgewinn reichte, um zumindest bis Samstagabend wieder die Tabellenspitze der 2. Liga zu erobern. Schon jetzt ist klar: Weiter runter als bis auf Platz drei kann es für die Lilien an diesem Wochenende nicht gehen.

"Natürlich hätten wir gerne den zweiten Heimsieg hintereinander eingefahren, die Köpfe hängen bei uns aber nicht tief runter", bekräftigte auch der sportliche Leiter Carsten Wehlmann am Samstag gegenüber dem hr-sport noch einmal. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Sandhausen-Spiel ist für den SV98, dass man einfach immer weiter macht. Dass man sich weder vom Blick auf die Tabelle verrückt machen, noch von einer Niederlage oder eben einem Remis aus der Bahn werfen lässt. "Wir zeigen uns stabil. Wir lassen wenig Torchancen zu und erspielen uns viele", lobte Trainer Torsten Lieberknecht.

Immer weiter nach vorne

Zuletzt war das Glück des Tüchtigen dann immer auf Darmstädter Seite. In Dresden schoss Mathias Honsak den 1:0-Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Gegen Heidenheim drehten die Südhessen ein 0:2 in ein 3:2. Alle drei Darmstädter Tore fielen in der Schlussviertelstunde. Gegen Sandhausen kassierten die Lilien dieses Mal selbst einen Treffer in der Schlussphase (84. Minute). Honsak hatte nur eine Minute später zwar das 2:1 auf dem Fuß, verzog aber knapp.

"Dass die Mannschaft dann trotzdem weiter nach vorne spielt und Gefahr läuft, noch eins zu bekommen: Das zeichnet sie aus", hob Lieberknecht das für ihn entscheidende Detail hervor. "Deshalb haben wir Heidenheim gedreht und deshalb haben wir in Dresden gewonnen." Man möchte ergänzen: Und deshalb feierten die Fans ihre Mannschaft auch nach dem unglücklichen Remis gegen Sandhausen.

