Die Spiele werden nicht einfacher, aber weniger: Darmstadt 98 kommt im Zweitliga-Abstiegskampf nur mühsam voran. Mut macht trotzdem ein Blick auf die Tabelle – und der Zuspruch der eigenen Fans.

Sandro Sirigu konnte sich ein kleines Grinsen nicht verkneifen. "Auch wenn es sich doof anhört: Ich schaue nicht auf die Tabelle", sagte der Flügelspieler des SV Darmstadt 98 – wohlwissend, dass sich Fußballer hin und wieder gerne dieser Phrase bedienen. "Zurzeit bekomme ich da eh nur schlechte Laune, deshalb gucke ich da gar nicht erst drauf."

Allerdings: Ein Blick auf den Tabellenkeller der 2. Bundesliga macht durchaus Sinn. Und Sirigus schlechter Laune zum Trotz sogar ein bisschen Mut. Nach dem 1:1 der Lilien beim SV Sandhausen und dem 1:3 des FC St. Pauli bei Jahn Regensburg am vergangenen Samstag hat sich die Situation des SV98 nämlich minimal verbessert. Der Rückstand auf Rang 16 beträgt nur noch drei Punkte, dem Klassenerhalt – zumindest über die Relegation – sind die Südhessen einen kleinen Schritt nähergekommen.

Spiele werden weniger, Gegner nicht leichter

"Ich denke, dass wir es immer noch selbst in der Hand haben", stimmte deshalb auch Sirigu in den Grundoptimismus der vergangenen Wochen ein. "Wenn wir in den letzten drei Spielen genügend Punkte holen, werden wir es schaffen." Die Gegner auf dem Weg zum nächsten (erhofften) Lilien-Wunder heißen Union Berlin, Regensburg und Erzgebirge Aue. Der Jahn kämpft als Tabellenvierter mit aktuell zwei Punkten Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz um ein Bundesliga-Ticket, die Hauptstädter (9. Platz/41 Punkte) und insbesondere Aue (13./39) sind zumindest theoretisch noch nicht raus aus dem Abstiegskampf.

"Wir wissen um den Ernst der Situation", sagte deshalb auch Sirigu mit Blick auf die Brisanz der kommenden Wochen. Gedanken an den drohenden Abstieg – die 3. Liga schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Böllenfalltor-Stadion – verschwende in Darmstadt aber trotzdem niemand. "Damit beschäftigen wir uns jetzt gar nicht." Auch das direkte Aufeinandertreffen der Abstiegskampf-Konkurrenten Kaiserslautern und Dresden am Sonntag (0:1) habe Sirigu nicht zu rechnerischen Zwecken verfolgt, sondern "weil es mich interessiert, weil ich fußballbegeistert bin. Anderen Mannschaften in der 2. Liga die Daumen drücken, das mache ich eigentlich nicht."

Blau-weißes Sandhausen

Als Fußballbegeisterter wird Sirigu dafür aber noch lange an das denken, was er und seine Teamkollegen am Samstag in Sandhausen erleben durften. Geschätzt 5.000 SV98-Fans hatten ihre Mannschaft auf der knapp 70 Kilometer kurzen Reise nach Baden-Württemberg begleitet und weite Teile des Hardtwald-Stadions in blau und weiß getaucht.

"Schon als wir zum Warmmachen rausgelaufen sind, hatte ich Gänsehaut. Das war unbeschreiblich, einfach nur geil", huldigte Sirigu den Lilien-Anhängern. "Davon werde ich noch in den nächsten Tagen träumen. Das war wirklich erstklassig." Die Fans erstklassig, die Gegenwart zweitklassig, die Zukunft nach Möglichkeit nicht drittklassig. Sollte der SV Darmstadt 98 den Klassenerhalt packen, wird in Sandro Sirgus Gesicht vermutlich mehr zu sehen sein als bloß ein kleines Grinsen.