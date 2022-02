Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verloren. In Hannover reichte es für die Südhessen nur zu einem Unentschieden.

Audiobeitrag Audio Lilien holen Remis in Hannover Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 ist in Hannover nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Am Sonntag trennten sich die beiden Mannschaft 2:2 (1:1). Sebastian Stolze per Eigentor (18. Minute) und der eingewechselte Aaron Seydel (62.) trafen für die Lilien. Cedric Teuchert (35.) und Julian Börner (50.) waren für die Hausherren erfolgreich.

Hannover bringt Lilien in Führung

Die von Athletiktrainer Kai-Peter Schmitz angeführten Lilien, der in Abwesenheit des an Corona erkrankten Chef-Trainers Torsten Lieberknecht das Kommando übernahm, starteten mit Mathias Honsak auf der linken Seite, um Tempo ins Spiel zu bekommen. Marvin Mehlem nahm dafür auf der Bank Platz. So richtig erfolgreich war die Umstellung zunächst nicht. Dann aber spielte 96-Mittelfeldspieler Stolze den Lilien in die Karten.

Der Youngster köpfte einen Eckball unglücklich ins eigene Netz und brachte die Südhessen überraschend in Führung (18.). Von den Lilien selbst war zuvor im Prinzip keine Torgefahr ausgegangen. Die emsigen Hannoveraner waren deutlich präsenter und eigentlich die bessere Mannschaft.

Schuhen rettet Remis zur Pause

Mit dem Führungstreffer konnten sich die Lilien dann aber aufs Kontern verlegen und hatten mit Honsak und seinem Pendant Tim Skarke auf der rechten Seite die nötige Schnelligkeit auf dem Platz. Fast wäre so auch das 2:0 gefallen, Skarke zielte nach Pass von Honsak aber knapp am langen Eck vorbei (25.).

So plötzlich wie die Führung gekommen war, so plötzlich war sie in der 35. Minute aber auch wieder weg. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld machten es die Niedersachsen schnell. Teuchert nahm aus der Ferne Maß und ließ Lilien-Keeper Marcel Schuhen, der nur halbherzig aus seinem Kasten herausgeilt war, keine Chance. Bei Schuhen konnten sich die Lilien allerdings bedanken, dass es nicht mit einem Rückstand in die Pause ging, weil der Schlussmann einen gespitzelten Ball von Niklas Hult noch sensationell um den Pfosten drehte (45.).

Standard hüben, Standard drüben

Trainer fehlt in Hannover Lilien-Coach Lieberknecht positiv auf Corona getestet Der SV Darmstadt 98 muss beim Auswärtsspiel in Hannover am Sonntag auf Trainer Torsten Lieberknecht verzichten. Der Lilien-Coach wurde am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet. Zum Artikel

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff ging Hannover dann aber doch in Führung, nachdem Darmstadt bei einem Eckball Innenverteidiger Börner komplett aus den Augen verlor und der Abwehrmann nur noch einköpfen musste (50.). Dieses Mal war es an den Lilien zurückzuschlagen – ebenfalls per Standard. Eine Freistoßflanke von Tobias Kempe köpfte Seydel aus abseitsverdächtiger Position ins Netz (62.), nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter war aber klar: kein Abseits, 2:2. Hult verpasste die erneute direkte Antwort der 96er mit einem satten Schuss an den Pfosten (69.).

Auch in den letzten 20 Minuten drängten beide Mannschaften nach vorne und wollten den Sieg erzwingen. Aber weder Frank Ronstadt (78.) noch Hendrick Weydandt (82., 84.) konnten das Spiel für ihre Farben entscheiden.

Wer es positiv sehen will: Die Lilien haben nun 40 Punkte auf dem Konto und den Klassenerhalt quasi geschafft. Als Tabellenvierter belegen die Südhessen aber seit langer Zeit auch keinen Aufstiegsplatz mehr. Vor dem Spieltag hatten die Lilien die Liga noch angeführt.

Weitere Informationen Hannover 96 – SV Darmstadt 98 2:2 (1:1) Hannover: Zieler - Dehm, M. Franke, Börner, Hult - Diemers, Ondoua, Stolze (89.Ennali), Kerk (83. Kaiser), Teuchert (74. Weydandt) - Beier



Darmstadt: Schuhen - Bader (77.Ronstadt), P.Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula, Skarke, Kempe, Honsak (90. Karic) - L. Pfeiffer (90. Riedel), Tietz (57. Seydel)



Tore: 0:1 Stolze (18./ET), 1:1 Teuchert (35.), 2:1 Börner (51.), 2:2 Seydel (61.)

Gelbe Karten: Börner, Ondoua – P.Pfeiffer, Bader, Isherwood



Zuschauer:

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin) Ende der weiteren Informationen