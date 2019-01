Ein Jahr ohne Sorgen war der große Wunsch der Lilien, die nach schwacher Hinrunde mit Sorgen in die Zukunft blicken. Die Darmstädter Ansprüche sind bescheiden, die Problemzonen in Kader und Stadion aber deutlich sichtbar.

So lief die Hinrunde

Starker Start, Absturz, eher mäßige Stimmung unterm Weihnachtsbaum: Die Hinrunde der aktuellen Saison von Darmstadt 98 ähnelt der Hinrunde der vergangenen Spielzeit alarmierend. Exakt wie ein Jahr zuvor präsentierten sich die Lilien im Sommer in beachtlicher Frühform und belegten nach vier Spieltagen einen Aufstiegsplatz. Dann folgten ein teilweise unerklärlicher Einbruch und nur noch zwei Siege aus 14 Spielen. In der Endabrechnung stehen nach 18 absolvierten Spieltagen – auch das eine Parallele zur Vorsaison – bescheidene 19 Zähler.

Die beiden entscheidenden Unterschiede: Im Gegensatz zum Winter 2017 und seinem Vorgänger Torsten Frings stand Trainer Dirk Schuster nie zur Debatte. Statt auf Relegationsplatz 16 und in akuter Abstiegsgefahr haben die Lilien als Tabellen-13. noch sechs Punkte Vorsprung auf die gefährliche Zone. Die 2:6-Klatsche zum Jahresabschluss in Paderborn sollte jedoch Wachmacher und Warnung zugleich sein: Der SV Darmstadt 98 kämpft in erster Linie gegen den Abstieg.

Wer kommt, wer geht

Die Lilien müssen zwei prominente Verluste verkraften. Der eine ist 40 Jahre alt, mehrere Hundert Kilo schwer und seit Anfang Dezember Vergangenheit: Die altehrwürdige Gegengerade des Stadions am Böllenfalltor ist den Baggern zum Opfer gefallen und wird in der Rückrunde nicht mehr helfen können. Dort, wo in den vergangenen Jahren rund 4.300 treue Fans Wind und Wetter trotzten und ihren Anteil am sportlichen Höhenflug hatten, klafft nun eine Lücke, die noch wehtun könnte.

Der zweite Abgang ist etwas jünger und deutlich leichter, vor allem in Hierarchie und Mannschaftsgefüge jedoch ein echtes Schwergewicht: Kapitän Aytac Sulu hat sich überraschend dazu entschieden, noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen und das Kapitel Darmstadt nach sechs Jahren zu beenden. Sportlich konnte der Abwehrchef in den vergangenen Monaten zwar sicherlich nicht mehr an die Leistungen früherer Tage anknüpfen, seine ordnende Hand wird den Lilien aber fehlen. Ein Tiefschlag.

Das größte Pfund auf der Habenseite ist Victor Palsson. Der isländische Nationalspieler soll das machen, was in der Hinrunde weder Slobodan Medojevic noch Yannick Stark, Wilson Kamavuaka oder der zum Sechser umfunktionierte Tobias Kempe schafften: Dem doch sehr wackligen Darmstädter Spiel Struktur und Sicherheit verleihen. Palsson, zuletzt immerhin Kapitän und Führungsspieler beim Schweizer Pokalsieger und Europa-League-Teilnehmer FC Zürich, darf getrost als Königstransfer bezeichnet werden. Er muss allerdings auch dringend liefern. Außerdem neu dabei: Offensivspieler Sören Bertram.

Der Trainer

Darmstadt ohne Dirk Schuster ist genau wie Dirk Schuster ohne Darmstadt nur schwer vorstellbar. Nach der Trennung im Sommer 2016 wurden weder Verein noch Trainer glücklich, eine Rückkehr in alte Zeiten gab es jedoch auch nach der Wiedervereinigung vor rund 13 Monaten nicht. Schuster hat die Lilien zwar vor dem Absturz in die Drittklassigkeit bewahrt, die als Ziel ausgegebene "sorgenfreie Saison" hat aber auch er nicht erreicht. Eine spielerische Verbesserung hat es unter dem Defensiv-Fanatiker nicht gegeben. Als dann auch noch die beinahe bis zur Besinnungslosigkeit gepredigten Tugenden abhanden kamen, wurde es schwierig.

"Wir haben in vielen Spielen die Basics nicht abgerufen", setzt Schuster den Rotstift naturgemäß in der Arbeit gegen den Ball an. Die mit 33 Gegentoren drittschwächste Defensive der Liga muss wieder zu dem werden, was sie früher einmal war: das Bölle-Bollwerk. "Wenn wir defensiv stabiler stehen, werden wir eine bessere Rückrunde als Vorrunde spielen", glaubt Schuster. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in Darmstadt, das ist fast schon eine Tradition, in der Abwehr. Schönen Offensivfußball gibt es woanders.

Erwartungen an die Rückrunde

Passend zum fußallerischen Niveau sind die Ansprüche in Darmstadt sehr bescheiden. Das große Ziel ist das gesicherte Mittelfeld, der Sehnsuchtsort das Tabellen-Niemandsland. Selbst bis in diese Zone, in die sonst eigentlich niemand will, ist es aber ein langer Weg. Neben dem dringend benötigten Sulu-Ersatz muss vor allem die Leidenschaft wieder entfacht werden. Sollte das gelingen, könnten die Lilien das werden, was sie gerne wären: eine graue Maus. Für mehr reicht es definitiv nicht.