He's coming home: David Wagner tritt am Sonntag mit Huddersfield Town zum Testspiel bei Darmstadt 98 an. Für den Südhessen ist es der Höhepunkt einer stressigen Woche in der Heimat.

Spontan ist eben immer noch am besten. Das gilt für Cliquentreffen, Kneipenabende – aber auch für das Trainingslager eines Fußballvereins aus der englischen Premier League. "Es war nicht von langer Hand geplant", sagt David Wagner im Gespräch mit dem hr-sport. Der Trainer und sein Team von Huddersfield Town weilen in diesen Tagen für eine intensive Testspielphase mit drei Partien innerhalb von nur fünf Tagen in hessischen Gefilden: Nobelhotel im Neu-Isenburger Stadtteil Gravenbruch, Training auf den Anlagen von Regionalligist FSV Frankfurt, Freundschaftsspiele in Rüsselsheim gegen Dynamo Dresden (0:0) und am Sonntag bei Zweitligist SV Darmstadt 98 (ab 15 Uhr im hr-fernsehen und im hessenschau.de-Livestream).

Eigentlich, erzählt Wagner, sei nur das demnächst anstehende Trainingscamp in Österreich geplant gewesen. Weil aber in der englischen Heimat ein Testspielgegner kurzfristig abgesagt hat und kein Ersatz gefunden wurde, wurde in wenigen Wochen ein neues Programm "zusammengeflickt": Die Möglichkeit, einen Tag nach einem Blitzturnier am Samstag in Essen auch noch beim SV98 antreten zu können, "kam über mehrere Umwege". Aber auch nicht zufällig.

Wagner ist gebürtiger Frankfurter, er wächst im Treburer Ortsteil Geinsheim am Rhein auf, Südhessen ist seine Heimat. Zu aktiven Zeiten kickt der heute 46-Jährige nicht nur für die Eintracht, sondern zwischen 1999 und 2002 auch für die Lilien. "Eine super schöne Zeit", erinnert er sich zurück. Nach weiteren Stationen bei der TSG Weinheim und Germania Pfungstadt hängt Wagner die Fußballschuhe 2005 an den Nagel, zwei Jahre später startet mit dem Fußballlehrer-Lehrgang des DFB seine Trainerlaufbahn. Über zwei Hoffenheimer Jugendmannschaften sowie Borussia Dortmund II gelangt er 2015 schließlich nach Huddersfield.

Nun also die Stippvisite in der Heimat. Allerdings: Vollends auskosten kann Wagner sie vor lauter Arbeit kaum. "Alte Kumpels und Kollegen treffen, im Garten grillen und sich dumme Geschichten von früher erzählen" – das alles würde er unternehmen, wäre der Trip eine Urlaubs- und keine Dienstreise. "Das ist die größte Schwierigkeit als Trainer, nicht nur in der Premier League, sondern überhaupt im bezahlten Fußball: Was man in der Regel nicht hat ist Zeit."

Doch dafür hat Wagner etwas, das er selbst "Insiderwissen" nennt: Er hat das Lilien-Märchen der vergangenen Jahre inklusive Durchmarsch in die Bundesliga und dortigem Klassenerhalt 2016 von außen verfolgt und kennt zudem das Innere des Vereinslebens. "Ich hätte mir zu der damaligen Zeit niemals vorstellen können, dass Darmstadt 98 jemals die Möglichkeit haben wird, Bundesliga zu spielen – und das auch noch zwei Jahre am Stück", sagt Wagner. Mittlerweile ist der SV98 zwar wieder zweitklassig, doch der Huddersfield-Coach sieht ihn prinzipiell "in den Top 25, Top 30 in Deutschland. Das ist herausragend, die Story an sich ist schon cool". Und vor allem: vergleichbar mit seiner eigenen.

Denn ähnlich wie Darmstadt ist auch Huddersfield Town eine Art gallisches Fußball-Dorf. Ein krasser Außenseiter, den Wagner vor einem Jahr in die Premier League und vor gut zwei Monaten zum Klassenerhalt führt. Mit dem kleinsten Etat und dem kleinsten Marktwert. Wie so etwas im modernen und millionenschweren Fußball möglich ist? Wagner spürt in seinem Club einen "Reiz, den anderen eine lange Nase zu drehen, die Underdog-Rolle anzunehmen. Wenn du das über einen längeren Zeitraum hinbekommst, dann sind solche Storys möglich."

In seiner Heimat ist die Huddersfield-Story natürlich auch nicht unbemerkt geblieben. "Wenn man sieht, was er in England für einen Job macht – das nötigt mir sehr großen Respekt ab", äußert sich beispielsweise Lilien-Trainer Dirk Schuster. "Sehr emotional aufzusteigen und diese Mannschaft in der Premier League zu halten, da hat er schon Großes erreicht." Kein Wunder also, dass der Name David Wagner auch mit der Bundesliga in Verbindung gebracht wird.

"Warum nicht?", fragt Ex-Profi Elton da Costa. Der Brasilianer spielte Anfang der 2000er Jahre mit Wagner in Darmstadt. "Er hat das in England bravourös gemacht, seine Qualität bewiesen. Früher oder später wird er in Deutschland in der ersten Liga landen – und er wird auch hier eine gute Arbeit leisten." Vor gerade einmal drei Monaten, als öffentlich über die Nachfolge des damaligen Eintracht- und heutigen Bayern-Trainers Niko Kovac spekuliert wurde, war auch Wagner immer wieder mal ein Thema.

"Extremst glücklich"

Er selbst schließt die Option Bundesliga für seine Zukunft nicht aus, sagt aber auch: "Im Endeffekt bin ich mit dem, was ich mache, extremst glücklich – und habe noch nie langfristige Planungen ins Auge gefasst. Das ist im Fußball nicht möglich." Langfristig sicherlich nicht. Aber spontan vielleicht. Ist eben immer noch am besten.