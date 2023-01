Testspiel in Spanien

Der SV Darmstadt 98 und SV Wehen Wiesbaden trafen im Vorbereitungs-Trainingslager in Spanien aufeinander. Im Hessenduell gab es allerdings keinen Sieger.

Der SV Darmstadt 98 und SV Wehen Wiesbaden haben im Vorbereitungstraininglager im spanischen Oliva Nova am Samstagnachmittag ein Testspiel absolviert. Das Hessenduell endete bei sonnigem Wetter 1:1 (0:0). Bjarke Jacobsen (48.) brachte den Drittligisten in Führung, Braydon Manu glich kurze Zeit später aus (53.).

Erst nach der Pause fallen die Tore

Im ersten Durchgang hatten die Lilien zwar mehr Ballbesitz, doch Torhüter Marcel Schuhen musste nach einem Kopfball aus kürzester Distanz sein ganzes Können aufbieten (28.). Große Möglichkeiten gab es ansonsten keine, das torlose Remis ging insgesamt in Ordnung.

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht wechselte komplett durch, nahm zehn Veränderungen vor. Mit Ausnahme von Mathias Honsak, der die gesamte Hinrunde ausfiel, erhielt das Team ein komplett neues Gesicht. Die Unordnung nutzte der SVWW, Jacobsen köpfte nach Ecke wuchtig zur Führung ein (48.).

Manu gleicht für die Lilien aus

Darmstadt erhöhte sofort den Druck und kam zu einer Riesenchance, doch Oscar Vilhelmsson vergab nach Querpass von Manu (52.). Die Lilien schüttelten sich aber nur kurz und kamen eine Minute später zum Ausgleich. Der eingewechselte Manu schnappte sich etwa 35 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse einen zu kurz geratenen Rückpass, dribbelte den weit aufgerückten Schlussmann Arthur Lyska aus und schob ins leere Tor ein.

Anschließend gab es auf beiden Seiten einige Möglichkeiten, doch die beiden Schlussmänner wurden nicht mehr überwunden. Die Lilien haben ihr nächstes Duell am Freitag (13.1.) gegen den rumänischen Vertreter aus Cluj. Der SVWW startet am kommenden Samstag (14.1., 14 Uhr) gegen den SV Elversberg in die Restrunde.