Darmstadt 98 gegen Huddersfield Town ist einfach nur irgendein Testspiel? Von wegen! Die jüngere Vergangenheit beider Clubs weist beeindruckende Parallelen auf. Der hr überträgt die Partie am Sonntag live.

Es ist der 9. Mai 2018, ein Mittwochabend im Londoner Stadtteil Fulham. An der Stamford Bridge, dem Stadion des FC Chelsea, ringt Huddersfield Town dem Gastgeber ein 1:1-Unentschieden ab. Es ist der letzte nötige Punktgewinn, der den sogenannten Terriern einen sensationellen Klassenerhalt in der Premier League beschert. Im Jahr nach dem ebenso spektakulären Aufstieg war Huddersfield naturgemäß als erster Absteiger gehandelt worden.

"Wir haben diese Underdog-Rolle akzeptiert und angenommen", wird Coach David Wagner – gebürtiger Frankfurter und einst im Eintracht-Trikot unterwegs – damals zitiert. "Wir sind mit Rückschlägen sehr entspannt umgegangen, weil wir wussten, dass uns das passieren wird. Die Underdog-Story findet jeder cool, das hat etwas Märchenhaftes." Kleinster Etat, kleinster Marktwert – das sind nur zwei der Extreme, mit denen sich der Verein aus der Grafschaft Yorkshire durch Englands höchste Spielklasse kämpft. Und die bei Fußball-Fans in Deutschland und vor allem in Hessen Erinnerungen wecken dürfte.

Testspiel live im hr-fernsehen und im hessenschau.de-Stream

Denn die jüngere Vergangenheit von Huddersfield Town weist beeindruckende Parallelen zu einem der kommenden Testspiel-Gegner auf: dem SV Darmstadt 98. Auch die Lilien traten jahrelang als Underdog auf, marschierten von der 3. Liga in die Bundesliga durch und feierten dort bereits 2016 einen umjubelten und nicht für möglich gehaltenen Klassenerhalt. Die Tatsache, dass der SV98 mittlerweile wieder in der 2. Liga angekommen ist, schmälert die Strahlkraft dieser märchenhaften Geschichte keinesfalls. Am Sonntag (15 Uhr) treffen beide Teams im Darmstädter Stadion am Böllenfalltor zu einem Testspiel aufeinander. Das hr-fernsehen und hessenschau.de im Stream übertragen live.

Es wird das Duell zweier Clubs, die in den vergangenen Jahren gleichermaßen von eingeschworenen Mannschaften sowie einem bedingungslosen Zusammenhalt lebten. In beiden Kadern wurden immer wieder Profis integriert und zu Stammkräften aufgebaut, die woanders längst auf dem sportlichen Abstellgleis geparkt worden waren. Ein Verdienst, der in beiden Fällen eng mit dem Trainer verbunden ist: Dirk Schuster mit kurzer Unterbrechung in Darmstadt, Wagner seit 2015 in Huddersfield. Beide absolvierten 2007 den Trainerlehrgang des Deutschen Fußball-Bundes, beide waren während der aktiven Zeit für Waldhof Mannheim am Ball.

Partyverbot hier, Bier-Bus-Heimfahrt dort

Einziger Unterschied: Die Einstellung zum Feiern ging bei beiden in diesem Frühling weit auseinander. Während Schuster im Mai jegliche offizielle Klassenerhalt-Party am Ende der Zweitliga-Saison verboten hatte, ließ Wagner nach dem Verbleib in der Premier League den Rückflug von London stornieren, damit die Mannschaft im Bus und mit genügend Bierkisten im Gepäck die 300 Kilometer lange Heimreise nach Huddersfield antreten konnte. Eine solche Aktion ist nach dem Testspiel am kommenden Sonntag freilich nicht zu erwarten – ein interessantes Match wird es bei derlei Gemeinsamkeiten aber mit Sicherheit.