Es war lange eine zähe Angelegenheit am Böllenfalltor, doch dann nutzten die Lilien ihre Gefahr bei Standards. Darmstadt besiegte den Konkurrenten Düsseldorf und setzte damit ein dickes Ausrufezeichen im Aufstiegskampf.

Zur Premiere der erstmals mit Zuschauern eingeweihten Haupttribüne feierten die Darmstädter am Samstag einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf. Das Tor erzielte Verteidiger Patric Pfeiffer mit dem Kopf (73.). In einer ausgeglichenen Partie zeigten sich die Darmstädter gnadenlos effizient.

Bei den Lilien rückte Frank Ronstadt für den verletzten Fabian Schnellhardt in die Startformation. Die restlichen zehn Akteure bildeten zwar die gleiche Startelf wie beim Sieg in Paderborn, formierten sich aber anders: Darmstadt spielte wieder mit Viererkette, Ronstadt rückte davor rechts in die Mittelfeldraute mit Jannik Müller auf der Sechs.

Mehlem-Treffer annulliert

Der Zehner Marvin Mehlem sorgte in der 13. Minute für den ersten Jubelschrei. Doch sein Treffer wurde wegen Abseits in der Vorbereitung von Pfeiffer annulliert. Die Lilien waren durch Tobias Kempes Technik gefährlich bei Standards, agiler präsentierten sich allerdings die Gäste aus Düsseldorf. Die Kreativposten Kempe und Mehlem kamen durch die enge Zweikampfführung der Rheinländer nicht richtig zur Entfaltung. So ging es ohne Großchancen nach intensiven, aber weitgehend ereignislosen 45 Minuten torlos in die Pause.

In der 49. Minute wurde immerhin Fortunas Michal Karbownik mit einem Schuss über das Tor gefährlich. Die Darmstädter kamen ihrerseits weiterhin nicht wirklich zu ihren temporeichen Vorstößen. So wechselte Trainer Torsten Lieberknecht in der 55. Minute Magnus Warming für Braydon Manu ein. Doch auch der Joker blieb vier Minuten später bei einer vielversprechenden Umschaltsituation in der Fortuna-Defensive hängen.

Führung kommt fast aus dem Nichts

Torchancen blieben also Mangelware, beide Teams konzentrierten sich auf Fehlervermeidung. Der Respekt vor dem Konkurrenten im Aufstiegskampf war beiden anzumerken. Verkrampft waren aber nicht nur die Angriffsbemühungen; in der 66. Minute musste Ronstadt in beiden Beinen gedehnt werden, Gäste-Trainer Daniel Thioune übernahm fair die Rolle der Lilien-Physios.

In der 72. Minute stießen die Lilien dann aber plötzlich vor: Mehlem leitete zunächst einen langen Ball per Hacke weiter, scheiterte dann kurz darauf mit dem Kopf. Die folgende Ecke von Fabian Holland köpfte Pfeiffer allerdings punktgenau ins Eck zum 1:0 (73.). Bis dato waren die Hausherren nicht nennenswert vors Tor gekommen - den knappen Sieg fuhren sie also im Stile einer abgeklärten Spitzenmannschaft ein. Mit dem Erfolg distanzierten die Lilien Düsseldorf in der Tabelle mit nun sieben Punkten Vorsprung und bleiben mindestens auf Platz zwei.