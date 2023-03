Unter Trainer Torsten Lieberknecht ist der SV Darmstadt 98 auf dem besten Weg in Richtung Bundesliga. Der Coach hat bei den Südhessen ein Kollektiv geformt, das auch die Einzelspieler besser macht.

Es ist eine Floskel, keine Frage, aber beim SV Darmstadt 98 stimmt sie: Das Team ist der Star. Im Gegensatz zu den Aufstiegs-Konkurrenten aus Hamburg oder Heidenheim, die in Robert Glatzel oder Tim Kleindienst herausragende Einzelspieler haben, sticht bei den Lilien kein Akteur groß heraus. Das Kollektiv macht's. Und das klappt so gut, da Trainer Torsten Lieberknecht seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 gleich mehrere Spieler zu Höchstleistungen getrieben hat. Der Ex-Braunschweig-Coach ist der Bessermacher vom Bölle.

Ein Beispiel ist Marvin Mehlem. Der hochbegabte Mittelfeld-Allrounder erlebt aktuell seine vielleicht beste Zeit in Darmstadt, ist ein immens wichtiges Puzzle-Stück bei den Lilien und sagt über Lieberknecht: "Er behandelt die Spieler perfekt. Er weiß immer genau, was er sagen muss. Es macht den Unterschied, wie er mit uns spricht."

Nahezu überall Gewinner

Dabei ist es aber nicht nur Mehlem. Auch ein Matthias Bader ist unter Lieberknecht aufgeblüht, Braydon Manu erlebte ein Formhoch, Phillip Tietz hat sich zu einem der besten Stürmer der Zweiten Liga gemausert, Patric Pfeiffer darf sich seinen neuen Bundesliga-Club ab dem Sommer selbst aussuchen. Wer sich das Team der Lilien genau anschaut, sieht nahezu überall Gewinner.

Aber nicht nur die jungen Spieler profitieren vom Trainer. Tobias Kempe blühte unter Lieberknecht in einer neuen, etwas defensiveren Rolle auf, Klaus Gjasula wurde zum Abwehrchef umgeschult, Fabian Holland brilliert mittlerweile immer öfter im Mittelfeld und Christoph Zimmermann darf nach einer schwierigen Saison bei Norwich City zeigen, was in ihm steckt. Lieberknecht-Profiteure, wo man nur hinblickt

"Er ist einfach ein sehr guter Trainer"

Schon in der vergangenen Saison war das so. Spieler wie Tim Skarke oder Luca Pfeiffer drehten so auf, dass sie mit dem Wechsel in die Bundesliga belohnt wurden. "Er ist einfach ein sehr guter Trainer", betonte Mehlem. So gelang es den Darmstädtern schon in der vergangenen Saison, als Kollektiv stark zu sein, in dieser Spielzeit funktioniert das sogar noch einmal eine Spur besser. Der Aufstieg dürfte die Belohnung dafür sein.

Aber noch einmal zurück zu Mehlem. Am Spielgestalter ist der Lieberknecht-Effekt in der laufenden Saison besonders gut zu sehen. "Die Konstanz war immer ein großes Thema bei mir", so der 25-Jährige ehrlich. "Ich bin froh darüber, wie es gerade läuft und gebe mein Bestes, dass es so weitergeht." Auch das ist zwar eine Floskel. Es dürfte aber niemanden verwundern, wenn auch diese eintrifft.