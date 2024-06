Nach dem Abstieg bereitet sich der SV Darmstadt 98 auf die kommende Zweitligasaison vor. Die Lilien zieht es dazu ins Stubaital.

Nach dem Abstieg lenken die Lilien den Fokus in Richtung Zweitligasaison. Ein erster Aufgalopp findet am Montag, 17. Juni statt, allerdings werden an diesem Tag lediglich medizinsiche Tests durchgeführt. Einen Tag später (18.6./10.30 Uhr) betreten die Lilien dann erstmals offiziell den Trainingsplatz.

Am 26. Juni (18.30 Uhr) steht das erste Testspiel der Vorbereitung an, wenn der SV98 bei Rot-Weiß Darmstadt antritt. Am 29. Juni (15 Uhr) testen die Lilien beim SV 1919 Münster. Ein letzter Test vor dem Trainingslager findet am 5. Juli beim SV Alemannia Haibach statt (18 Uhr).

Trainingslager im Stubaital

Dieses führt die Hessen in diesem Sommer nach Fulpmes im Stubaital in Österreich, wo sich die Lilien vom 7. Juli bis zum 14. Juli auf die Saison vorbereiten werden. Im Sommertrainingslager stehen auch zwei Testspiele an, die genauen Termine und Gegner werden vom Verein noch bekanntgegeben.

Der Sommerfahrplan der Lilien im Überblick