Der SV Darmstadt 98 bereitet sich seit Donnerstag auf die Restrunde in der zweiten Liga vor. In den nächsten Wochen könnten bis zu zwei Neuzugänge den Kader verstärken.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Trainingsauftakt beim SV Darmstadt 98 [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Ohne Neuzugänge, aber mit einigen Rückkehrern ist Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 in die Vorbereitung nach der Winterpause gestartet. Trainer Dirk Schuster sprach am Donnerstag von einem "lockeren Aufgalopp, um erstmal wieder reinzukommen". Der "scharfe Start" folge am Freitag. Am Dienstag steht das erste Testspiel gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden an. Am 11. Januar geht es ins neuntägige Trainingslager nach Spanien. Bis dahin könnte sich dann auch etwas beim Thema Verstärkungen getan haben.

Schuster wünscht sich mindestens zwei neue Spieler: einen für die rechte Abwehrseite und einen für das defensive Mittelfeld. "Es könnte aber noch bis Mitte, Ende des Trainingslagers dauern, um Vollzug vermelden zu können", erklärte er.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Lilien-Trainer Schuster über das Thema Neuzugänge [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Nach dem desaströsen 2:6 beim SC Paderborn will der Coach in der Winterpause unter anderem daran arbeiten, die Flut der Gegentore wieder einzudämmen. "Da haben wir definitiv zu viele davon bekommen", sagte Schuster. In bislang 18 Ligaspielen kassierte der derzeitige Tabellen-13. 33 Treffer, nur Magdeburg und Ingolstadt (35) auf den Abstiegsplätzen waren noch etwas schlechter.

Beim Trainingsauftakt standen erstmals wieder die beiden lange verletzten Ersatzkeeper Max Grün (Ellenbogenblessur) und Rouven Sattelmaier (Kreuzbandriss) auf dem Platz. Ebenfalls zurück im Training ist der etatmäßige Torwarttrainer Dimo Wache, der seit dem Sommer wegen Komplikationen infolge seiner Zuckerkrankheit ausgefallen war. Uwe Zimmermann, der für Wache eingesprungen war, bleibe erstmal dabei, sagte Schuster.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Das sind für Coach Schuster die Baustellen bei Darmstadt 98 [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Außenspieler Selim Gündüz absolviert nach einem Kreuzbandriss die Reha und fehlt noch länger. Auf verlängertem Heimaturlaub befanden sich Joevin Jones (Trinidad und Tobago) sowie Orrin McKinze Gaines II (USA). Sie sollen in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen.

Im Trainingslager stehen zwei Testspiele gegen Drittligist TSV 1860 München und den Schweizer Zweitligisten FC Rapperswil-Jona an. Die Generalprobe für den zweiten Saisonteil findet dann in einem nicht-öffentlichen Spiel am 22. Januar gegen Ligakonkurrent Paderborn statt. Eine Woche später empfangen die Lilien dann den Tabellendritten FC St. Pauli zum ersten Pflichtspiel des Jahres.