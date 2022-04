Die U19 von Darmstadt 98 hat vorzeitig den Klassenerhalt in der A-Jugend-Bundesliga geschafft.

Das Lilien-Team gewann am Mittwoch das Nachholspiel in Ulm mit 2:0. Die Tore erzielten Michel Feldmann und Till Streller. In der Tabelle verbesserten sich die Darmstädter auf Platz neun.