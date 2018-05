Dirk Schuster arbeitet zwei weitere Jahre in Darmstadt.

Dirk Schuster arbeitet zwei weitere Jahre in Darmstadt. Bild © picture-alliance/dpa

Es ist offiziell: Trainer Dirk Schuster und der SV Darmstadt 98 gehen in eine gemeinsame Zukunft. Der neue Vertrag zählt auch für die 3. Liga und soll ein Zeichen im Abstiegskampf sein.

Dirk Schuster hat seinen Vertrag beim SV Darmstadt 98 vorzeitig bis Juni 2020 verlängert. Das teilten die Lilien am Donnerstag offiziell mit. Das neue Arbeitspapier ist ligaunabhängig, Schuster bleibt den Lilien damit auch im Falle eines Abstiegs in die 3. Liga treu. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung auf dieser wichtigen Position Kontinuität und Planungssicherheit geschaffen haben", sagte Präsident Rüdiger Fritsch.

Gemeinsam mit Schuster werden auch die beiden Co-Trainer Sascha Franz und Frank Steinmetz zukünftig in Südhessen arbeiten. Der Vertrag des Trainerteams lief ursprünglich bis zum Ende der kommenden Saison, zählte aber nur für die 2. Bundesliga.

Ein Zeichen im Abstiegskampf

Sportlich stehen die Lilien zwei Spieltage vor Saisonende weiter mit dem Rücken zur Wand, der Abstand zum Relegationsplatz beträgt einen Punkt. Mit dem Treuebekenntnis von Schuster soll in dieser entscheidenden Phase noch einmal Energie freigesetzt werden. "Wir werden nun weiter alles daran setzen, um diese Saison zu einem positiven Ende zu führen", so Schuster.

Unabhängig vom Ausgang wolle man im Anschluss gemeinsam die Zukunft des Vereins sichern. "Wir wollen mit größtmöglicher Akribie und Hingabe daran arbeiten, die Entwicklung weiter voranzutreiben mit dem Ziel, sich langfristig im Profifußball zu etablieren", so Schuster, der die Lilien einst von der 3. Liga in die Bundesliga geführt hatte und im Dezember 2017 nach einer unglücklichen Station in Augsburg zurückgekehrt war.

Sendung: hr1, 02.05.18, 16 Uhr