Vor Sandhausen-Hürde – Schuster bietet sich für 3. Liga an

Darmstadt 98 blickt seinem möglichen Drittliga-Schicksal ins Auge. Vor der wichtigen Partie am Samstag in Sandhausen hat Trainer Dirk Schuster für den Abstiegsfall seine Dienste angeboten.

Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hat Trainer Dirk Schuster von Darmstadt 98 seine Offensive in die Pflicht genommen. "Wir müssen vor dem gegnerischen Tor noch mehr Brutalität entwickeln, um die Bälle dann auch im Netz zu versenken", sagte der Coach vor dem eminent wichtigen Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (Samstag, 13 Uhr). In den vergangenen fünf Partien schoss der Tabellenvorletzte nur vier Tore. "Diese unbedingte Gier, Tore machen zu wollen - ich denke, dass wir da noch ein bisschen Luft nach oben haben", fügte Schuster an.

Optimistisch stimmt den Lilien-Trainer die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. "Wir sollten den Aufwärtstrend der letzten Wochen mit dem hinzugewonnenen Selbstvertrauen jetzt nutzen, um im spielerischen Bereich nach vorne Druck zu entwickeln", sagte er.

Schuster will im "Worst Case" bleiben

Rund 4.000 Fans werden den Bundesliga-Absteiger nach Sandhausen begleiten. Nicht dabei sein werden laut Schuster dafür die verletzten Spieler Peter Niemeyer, Yannick Stark und Baris Atik. Bei jedem von ihnen bestehe aber die Hoffnung, dass sie in der Endphase der Saison noch zum Einsatz kommen. Angreifer Felix Platte, der beim 1:1 gegen Eintracht Braunschweig nach mehrwöchiger Verletzungspause eingewechselt wurde, könnte sein Comeback in der Startelf feiern.

Angesichts der Tabellensituation laufen in Darmstadt die Planungen für die 2. und die 3. Liga parallel. Im Falle eines Abstiegs kann sich auch Schuster einen Verbleib vorstellen. "Ich habe schon die Bereitschaft erklärt, zur Verfügung zu stehen, wenn der Worst Case eintreten sollte. Auch da ist man in guten Gesprächen", bekräftigte er. "Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir die Möglichkeit haben, die Klasse zu halten, und das auch schaffen."

