Lilien verlieren Test gegen FSV

Nach drei hohen Testspielsiegen gegen Gegner aus dem Amateurfußball hat der SV Darmstadt 98 seine erste Testspiel-Niederlage in der Saisonvorbereitung kassiert. Am Bornheimer Hang verloren die Lilien am Mittwoch gegen Regionalligist FSV Frankfurt mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Birkan Celik in der 34. Minute. In einer ereignisarmen Partie hatte Clemens Riedel die beste Chance für die Lilien, als er einen Freistoß an die Latte setzte. Das nächste Testspiel der Südhessen steigt am Samstag im Rahmen der Saisoneröffnung am Böllenfalltor gegen Swift Hesperingen. Anstoß ist um 16 Uhr.