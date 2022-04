Der SV Darmstadt 98 spielt eine tolle Runde - und könnte auch am Saisonende jubeln.

Der SV Darmstadt 98 spielt eine tolle Runde - und könnte auch am Saisonende jubeln. Bild © Imago Images

Der SV Darmstadt 98 kann drei Spieltage vor Saisonende weiter vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Auf die Lilien warten drei lösbare Aufgaben, bei der Konkurrenz sieht das zum Teil anders aus.

Videobeitrag Video Highlights: St. Pauli - Darmstadt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der SV Darmstadt 98 hat sich im Schlussspurt der 2. Bundesliga in eine gute Ausgangsposition gebracht. Dank des 2:1-Siegs auf St. Pauli sind die Lilien auf den dritten Tabellenplatz geklettert, der am Ende der Saison immerhin zur Aufstiegsrelegation reichen würde (hier geht es zur Tabelle). Wer sich das Restprogramm der Bundesliga-Aspiranten anschaut, könnte sogar auf mehr hoffen.

Erster Grund dafür: Die Lilien haben drei durchaus machbare Aufgaben vor der Brust. Zweiter Grund: Das können viele der Konkurrenten nicht von sich behaupten.

Blumentöpfe für die Gegner

Die Südhessen spielen noch gegen Aue, in Düsseldorf und gegen Paderborn. Wenn die Lilien Glück haben, geht es für alle Gegner nur noch darum, den berühmten Blumentopf zu gewinnen. Aue könnte zum Top-Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr) bereits abgestiegen sein. Gewinnt Dresden am Nachmittag gegen Regensburg, kann man im Erzgebirge endgültig für die 3. Liga planen.

Für Düsseldorf könnten sich am Wochenende auch die letzten Abstiegsängste in Luft auflösen. Der Tabellensiebte aus Paderborn blickt schon jetzt auf eine sorgenfreie Saison zurück. Natürlich werden alle Teams den Lilien die Punkte nicht kampflos überlassen, wenn man sich das Restprogramm des einen oder anderen Aufstiegs-Kontrahenten ansieht, haben es die Südhessen mit dem ihrem aber ganz gut getroffen.

Weitere Informationen Das Restprogramm der Lilien 32. Spieltag: Erzgebirge Aue (H)

33. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (A)

34. Spieltag: SC Paderborn (H) Ende der weiteren Informationen

Fällt die Entscheidung in Nürnberg?

Gut, der Tabellenführer aus Bremen wird wohl nicht mehr patzen. Nach dem klaren 4:1-Sieg gegen Schalke spricht wenig dafür, dass sich Werder gegen Kiel, Aue und Regensburg noch die Butter vom Brot nehmen lässt. Aber der erste Verfolger der Lilien aus St. Pauli etwa muss noch gegen Nürnberg, Schalke und Düsseldorf ran.

Für die Franken ist die Partie gegen den Kiez-Club die letzte Chance, im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben. Der Tabellenzweite Schalke hat bei zwei Punkten Vorsprung auf die Darmstädter ebenfalls nichts zu verschenken. Am letzten Spieltag könnte es dann in Nürnberg richtig spannend werden: Da ist Schalke zu Gast im Max-Morlock-Stadion.

Den HSV nicht vergessen

Ein Auge sollten die Lilien zudem weiter auf den HSV haben. Die Hanseaten haben zuletzt zwar immer mal wieder unnötig Punkte liegengelassen, den Anschluss an die Spitzengruppe haben sie aber nie verloren. Mit Ingolstadt, Hannover und Rostock haben die Rothosen vielleicht das leichteste Restprogramm vor der Brust. Große Ausrutscher dürfen sich die Lilien also auf keinen Fall erlauben.