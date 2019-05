Der SV Darmstadt 98 braucht in der kommenden Zweitliga-Saison eine neue Nummer eins: Daniel Heuer Fernandes wechselt wie erwartet nach Hamburg, sein Ersatzmann Max Grün hat ebenfalls einen neuen Verein.

Daniel Heuer Fernandes verlässt den SV Darmstadt 98 und wechselt zu Zweitliga-Konkurrent Hamburger SV. Was sich bereits am Donnerstag angedeutet hatte, bestätigten beide Vereine am Freitag. "Wir müssen akzeptieren, dass sich Daniel für eine neue Herausforderung entschieden hat", wird Sportkoordinator Carsten Wehlmann in der offiziellen Mitteilung zitiert.

Da der Vertrag von Heuer Fernandes noch bis 2020 lief, wird eine Ablösesumme fällig. Im Raum stehen 1,3 Millionen Euro, bestätigen wollten das die Clubs jedoch nicht.

Was wird auf Pollersbeck?

Im Gegenzug könnte die Zeit für Julian Pollersbeck beim HSV nun ablaufen. Der ehemalige U21-Nationaltorwart soll die Hamburger verlassen und gewinnbringend abgegeben werden. Ein Interessent soll Eintracht Frankfurt sein.

Heuer Fernandes, der 2016 vom SC Paderborn wechselte und nach seiner Saison als Nummer zwei hinter Michael Esser in der Spielzeit 2017/18 zum unangefochtenen Stammtorhüter avancierte, betonte, dass ihm "der Schritt auch nicht leicht" gefallen sei. "Die Zeit in Darmstadt wird für mich unvergessen bleiben. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen."

Grün geht nach Gladbach

Neben dem Abgang von Heuer Fernandes vermeldeten die Lilien am Freitag auch, dass Ersatzkeeper Max Grün in der kommenden Saison nicht mehr in Südhessen aktiv sein wird. Der 32-Jährige schließt sich Borussia Mönchengladbach an.

Da zudem auch Rouven Sattelmaier und Igor Berezovsky den Verein lassen, stehen derzeit mit Florian Stritzel und Neuzugang Marcel Schuhen noch zwei Torhüter im Kader.

