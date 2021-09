Weite Reise, hohe Hürde: Worauf sich der SV98 in Rostock einstellt

Der SV Darmstadt 98 tritt am Sonntag bei Hansa Rostock an. Personelle Fragezeichen gibt es kaum noch, in Sachen Stadionatmosphäre erwarten die Lilien dafür aber mehrere Ausrufezeichen.

Der seit drei Spielen ungeschlagene SV Darmstadt 98 will seine Erfolgsserie im Gastspiel bei Aufsteiger Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr) ausbauen. Trainer Torsten Lieberknecht warnte jedoch vor einer Unterschätzung der heimstarken Norddeutschen.

"Das Publikum in Rostock ist euphorisch und pusht die Mannschaft. Sie haben nach der 2. Liga gelechzt. Ich versuche, den Jungs mitzugeben, dass die Lautstärke beeindrucken kann", sagte Lieberknecht am Freitag und gab die Marschroute aus: "Wir wollen mit einem guten Spiel versuchen, das Stadion ruhiger zu bekommen."

Darmstadt 98 zuletzt sehr überzeugend

Nach dem Saison-Fehlstart mit zwei Niederlagen aufgrund diverser Corona-Ausfälle überzeugten die Südhessen zuletzt in der Liga. 6:1 gegen Ingolstadt, 2:2 beim Hamburger SV und 4:0 gegen Hannover 96 lauteten die Ergebnisse.

An die überzeugenden Auftritte wollen die Lilien in Rostock anknüpfen. "Wir freuen uns auf das Spiel, wollen eine geile Leistung zeigen und unseren Job durchziehen", betonte Lieberknecht. 189 Fans werden den SV98 auf der weitesten Auswärtsfahrt der Saison (700 Kilometer einfache Strecke) begleiten.

Fragezeichen hinter Honsak-Einsatz

Fehlen werden die langzeitverletzten Mittelfeldspieler Marvin Mehlem und Tim Skarke. Stürmer Aaron Seydel ist nach langer Verletzung ebenfalls "noch kein Kandidat für den Kader", so Lieberknecht.

Er rechnet zudem mit dem Ausfall des erkälteten Nemanja Celic: "Er ist eher nicht einsatzfähig." Offensivspieler Mathias Honsak laborierte während der Länderspielpause an Problemen am Sitzbein, konnte unter der Woche aber wieder voll mittrainieren.