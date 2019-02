Carsten Wehlmann (li.) führt die Soko Lilien-Trainer an.

So läuft die Trainersuche bei den Lilien

Carsten Wehlmann ist neuer sportlicher Leiter bei Darmstadt 98 und seit Montag auf der Suche nach einem Nachfolger von Dirk Schuster. Sollte ihm kein Blitz-Transfer gelingen, greift am Samstag ein Notfallplan.

Tag eins nach Dirk Schuster begann am Dienstag bei Darmstadt 98 mit einem Kraftzirkel. In den Katakomben der Böllenfalltor-Ruine striezten Athletik-Trainer Kai Peter Schmitz und U-17-Coach Patrick Kurt die Lilien-Profis 45 Minuten lang mit Medizinbällen, Hürden und Hanteln, ehe es erstmals ohne hauptamtlichen Cheftrainer auf den Rasen ging. Vor handgezählten acht Kiebitzen standen noch ein paar Laufübungen auf dem Programm, da war die erste Einheit unter der Interimsspitze auch schon wieder beendet. Ein Training mit Seltenheitswert.

Schuster-Nachfolger dringend gesucht

Denn allzu viele Tage, das betonte Carsten Wehlmann kurz später, sollen in dieser Besetzung nicht mehr folgen. "Wir schauen, dass wir schnellstmöglich eine Lösung finden. Wir haben gestern mit der Trainersuche begonnen, Kandidaten kontaktiert und erste Gespräche geführt", sagte der am Montag vom Sportkoordinator zum sportlichen Leiter umfunktionierte und aufgestiegene 46-Jährige. Ein Schuster-Nachfolger muss her. Und zwar schnell.

Nach dem enttäuschenden Jahresauftakt mit schwachen Leistungen und vier Punkten aus vier Spielen ist der Abstand der Lilien auf die gefährliche Zone auf vier Punkte zusammengeschrumpft. Die Angst vor dem nächsten nervenaufreibenden Saisonendspurt und dem Abstieg in die 3. Liga ist genauso akut wie der Handlungsbedarf. Ein klassischer Feuerwehrmann solle zwar nicht her, unterstrich auch Wehlmann. "Es geht aber darum, dass wir uns in der aktuellen Situation kurzfristig stabilisieren." Sprich: Im Abstiegskampf gilt es keine Zeit zu verlieren.

Die ersten Gespräche laufen

Nicht einmal 24 Stunden nach der Demission von Schuster ist das Trainer-Recruiting deshalb schon in der heißen Phase. Wehlmann, der bis zum vergangenen Sommer als Scout bei Holstein Kiel gearbeitet hatte, hat die zahlreichen Bewerbungen auf seinem Schreibtisch bereits durchgeackert und mit den eigenen Vorstellungen abgeglichen. Erste Bewerbungsgespräche sollen alsbald folgen.

Welcher Trainer eine Einladung zum persönlichen Kennenlernen erhalten hat, verriet Wehlmann erwartungsgemäß nicht. Zu den heißesten Anwärtern sollen aber Marco Antwerpen von Preußen Münster, Kenan Kocak oder Ex-HSV-Coach Christian Titz zählen. Für Titz, den Wehlmann aus gemeinsamen Zeiten im Norden der Republik gut kennt, spricht, dass er als gebürtiger Mannheimer aus der Gegend kommt. Sein Berater hat zudem mit Christoph Moritz und Serdar Dursun bereits zwei Spieler in Südhessen untergebracht. Die Verbindung passt.

Lilien vor Neuanfang

Aber würde auch die offensive Spielweise zu den Lilien passen? Nach Jahren im Zeichen von Kampf, Kraft und den beinahe bis zur Besinnungslosigkeit gepredigten Tugenden steht man in Darmstadt einem Neuanfang zumindest offen gegenüber. Auf eine Philosophie wollte sich Wehlmann zwar nicht festlegen. Vorgaben an den neuen starken Mann wird es aber auch nicht geben.

"Der Trainer muss mit dem vorhandenen Kader arbeiten und sich dann Gedanken machen, wie er mit den Jungs Fußball spielen lassen will." Die insgesamt fünf Winter-Neuzugänge hat zwar alle noch Schuster geholt, insgesamt gibt das Spielermaterial aber deutlich mehr her als lange Bälle und harte Grätschen.

Hier kommt Kurt

Ob der neue Coach, wie auch immer er heißen mag, bereits am Samstag beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden (13 Uhr) seine Ideen einbringen wird, muss angesichts des sehr kleinen Zeitfensters bezweifelt werden. Auch für diesen Fall sind die Lilien aber gerüstet: Sollte kein Blitz-Transfer zustande kommen, greift der Darmstädter Notfallplan mit zwei Novizen.

Dann werden Schmitz, jahrelang entweder Athletik-, Koordinations- oder Co-Trainer, und Nachwuchsmann Kurt ihren ersten Profi-Trainingseinheiten in Eigenverantwortung auch noch ein Zweitligaspiel folgen lassen. Auch das dürfte dann Seltensheitwert haben.