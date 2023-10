Lieberknecht erklärt Erfolgsmuster

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat im Interview mit dem hr-sport unterstrichen, was der sportliche Schlüssel zum Erfolg in Darmstadt ist: Die eigene Aktivität. "Wir haben nach vorne verteidigt, wir hatten Muster in der Absicherung und gar nicht so sehr die Stärken des Gegners im Fokus. Das haben wir gegen Gladbach (3:3, Anm. d. Red.) und gegen Bremen (4:2) gezeigt." Doch Lieberknecht ist auch klar, dass dieses Muster nicht immer anwendbar ist. Beispielsweise in den nächsten beiden Spielen, am Samstag gegen RB Leipzig und eine Woche später bei Bayern München. "Wir wissen aber auch: Du wirst gegen Leipzig oder gegen die Bayern nicht die ganze Zeit in so einem Angriffspressing drin sein, weil die das einfach überspielen können. Da müssen wir lernen, besser zu verteidigen."