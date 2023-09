Franjic hofft auf die Wirkung des Teamspirits

Neuzugang Bartol Franjic hofft auf die Wirkung des Teamspirits bei Darmstadt 98. Franjic, der kurz vor dem Bundesliga-Start Mitte August vom VfL Wolfsburg an die Darmstädter ausgeliehen worden war, lobte in einem Mediengespräch am Mittwoch nachdrücklich den Zusammenhalt bei den Südhessen. "Ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich in Darmstadt zu sein. Der ganze Verein ist familiär und der Teamspirit ist sehr gut. Ich hoffe, wir werden das in den Spielen zeigen und gewinnen." Die Lilien sind mit zwei Niederlagen in die Bundesliga-Saison gestartet, zuletzt beim 1:4 gegen Union Berlin hatte Franjic durchgespielt, konnte die Niederlage jedoch auch nicht verhindern. Das größte Problem gegen Union seien die gegnerischen Ecken gewesen, so Franjic.