Darmstadt nur mit Remis gegen Sandhausen

Darmstadt 98 hat am Freitagabend in der 2. Bundesliga gegen Sandhausen einen späten Nackenschlag hinnehmen müssen. Nachdem die Lilien lange führten, kassierten sie in der 84. Minute noch den 1:1-Ausgleich und verpassten damit die Chance im Kampf um den Aufstieg vorzulegen. Aaron Seydel hatte die Südhessen bereits in der 17. Minute in Führung gebracht. Auch danach hatten die Darmstädter die besseren Gelegenheiten, ließen aber gute Chancen etwa durch Tobias Kempe oder Mathias Honsak liegen. Und so besorgte Ahmed Kutucu den späten Ausgleich für die Gäste.