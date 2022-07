In der kommenden Saison wird es in der Fußball-Hessenliga keine Gruppen und keine Auf- und Abstiegsrunde mehr geben. Dazu dürfte der Abstiegskampf richtig knackig werden.

20 Teams gehen in der neuen Saison in der Fußball-Hessenliga an den Start. Eine hohe Zahl, die noch den Sonderregelungen der Corona-Anfangszeit geschuldet ist. Weil die Richtzahl des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) 18 Mannschaften ist, wird der Kampf um den Klassenerhalt 2022/23 erneut besonders hart.

Mindestens vier direkte Absteiger

Am Sonntag hat sich der HFV bei einer Tagung mit den Vereinen getroffen und die Rahmenbedingungen der neuen Spielzeit besprochen. Das Ergebnis: In Sachen Aufstieg bleibt alles beim Alten. Der Meister geht direkt hoch in die Regionalliga Südwest, der Zweitplatzierte bestreitet die Relegation gegen die zweitplatzierten Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Wenn einer der beiden Vereine an der Tabellenspitze keine Regionalliga-Lizenz beantragt oder keine Zulassung erhält, können die Vereine bis Platz vier nachrücken.

Ähnlich wie in der vergangenen Saison, als wegen vorübergehend ausgesetzter Auf- und Abstiegsregelung aus dem Vorjahr eine aufgeblähte Liga mit 22 Teams spielte, soll auch diese Spielzeit genutzt werden, um die Zahl der Hessenligisten zu verringern. Mindestens vier Vereine steigen deshalb direkt ab. Sollten hessische Vertreter aus der Regionalliga Südwest absteigen, erhöht sich die Zahl der Hessenliga-Absteiger auf bis zu sechs. Das Team, das vor dem letzten direkten Abstiegsplatz steht, spielt zudem eine Relegation mit den Vizemeistern der Verbandsligen aus.

Keine Gruppen mehr

Während in der vergangenen Saison das Feld zunächst in zwei Gruppen und später in Auf- und Abstiegsrunde eingeteilt wurde, wird 2022/23 wieder wie üblich mit Hin- und Rückrunde gespielt. Den Anfang machen Viktoria Griesheim und Rot-Weiß Walldorf, die am 29. Juli um 19 Uhr die neue Saison eröffnen. Der vorläufige Spielplan sieht eine Pause zwischen Mitte Dezember 2022 und Ende Februar 2023 und ein Saisonende am letzten Mai-Wochenende vor.

Insgesamt fünf Teams sind in dieser Saison neu in der Hessenliga dabei: Der FC Gießen als Regionalliga-Absteiger, die Aufsteiger SV Adler Weidenhausen, TSV Steinbach Haiger II und SV Unter-Flockenbach sowie die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die die Lizenz von Hessen Dreieich übernommen hat.