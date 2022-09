Der 9. Spieltag der Hessenliga steht am Wochenende an.

Eröffnet wird er am Samstag mit der Partie zwischen Stadtallendorf und Dietkirchen, die bereits um 14 Uhr angepfiffen wird. Um 15 Uhr beginnt dann unter anderem auch das Aufsteigerduell Unter-Flockenbach gegen den SV Weidenhausen. Das Top-Duell des Spieltags wird allerdings am Sonntag (14 Uhr) in Gießen angepfiffen. Dann hat der heimische FC den Hanauer FC zu Gast, das einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Die Osthessen werden alles daran setzen, ihre Serie auszubauen. Gießen will dem Tabellenvierten auf die Pelle rücken.