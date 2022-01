Wohl keine weiteren Eintracht-Transfers geplant

Tja, liebe Freunde der Eintracht und des gepflegten Last-Minute-Krachers, jetzt müsst ihr ganz stark sein: Nach hr-Informationen ist wohl kein weiterer Zugang für den Deadline Day geplant. Was ja zu erwarten war, angesichts der Marktlage, Corona und allen anderen Unappetitlichkeiten. Und ja, abseits der Frage, ob ein Transfer jetzt überhaupt noch Sinn gemacht hätte oder nichrt, ist es schon ärgerlich: Der moderne Fußball besteht aus Klubs, die dank eines Staatsfonds, Mäzens, Unternehmens, etc. Geld wie Heu haben und damit umgehen, als würden sie Monopoly spielen. Und all den anderen, die allerhöchstens dann noch einen Spieler holen können, wenn sie den Geschäftsstellen-Praktikanten eine Bank überfallen gehen schicken oder ein entfernter, wohlhabender Verwandter überraschend ablebt, weil nach zwei Jahren Corona die Haupteinnahmequellen mittlerweile der Flaschenpfand in der Vereinskantine ist, oder das Kleingeld, das wohlhabenderen Verhandlungspartnern aus den Hosentaschen in die Sofaritzen auf der Geschäftsstelle rutscht. Bitter. Aber so ist er, der Fußball in Jahr drei der Seuche.