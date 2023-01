Alidou soll nicht verliehen werden

Eintracht Frankfurt möchte Faride Alidou vor Ende des Transferfrist am 31. Januar nicht verleihen. Trainer Oliver Glasner trat entsprechenden am Freitag entgegen. "Faride Alidou hat sich in den vergangenen Wochen im Spielersatztraining gut präsentiert. Es ist eine Überlegung, ihn morgen wieder in den Kader zu nehmen", sagte Glasner mit Blick auf das Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Bayern München. Alidou hatte bei den Spielen gegen Schalke und in Freiburg nicht im Kader gestanden.