Rückrunden-Terminierung: Eintracht spielt öfter abends

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spielansetzungen der Bundesliga-Spieltage 19 bis 26 bekanntgegeben. Demnach spielt die Eintracht am Anfang gleich zweimal abends: am 26. Januar findet am Freitag um 20.30 Uhr das Heimspiel gegen Mainz 05 statt, das folgende Auswärtsspiel in Köln wird am Samstag, 03. Februar, um 18.30 Uhr angepfiffen. Die weitere Termine: VfL Bochum (H) am Samstag, 10. Februar (15.30 Uhr), beim SC Freiburg am Sonntag, 18. Februar (15.30 Uhr) und gegen den VfL Wofsburg (H) am Sonntag, 25. Februar (15.30 Uhr). Und mehrere März-Spiele stehen jetzt fest: auswärts in Heidenheim am 02. März (15.30 Uhr), zuhause gegen Hoffenheim am 10. März (17.30 Uhr) und auswärts in Dortmund am 17. März (17.30 Uhr).