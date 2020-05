Die restlichen Spiele der Saison 19/20 finden ohne Zuschauer in den Stadien statt.

Die restlichen Spiele der Saison 19/20 finden ohne Zuschauer in den Stadien statt. Bild © picture-alliance/dpa

Mitte Mai sollen erste und zweite Liga wieder starten. Die DFL hat dafür unter anderem mehrere englische Wochen angesetzt, die Eintracht hat zudem noch ein Nachholspiel. Die Spielpläne der hessischen Teams im Überblick.

Die Politik hat grünes Licht gegeben, dass ab der zweiten Mai-Hälfte wieder Bundesliga-Fußball gespielt werden darf. Am Donnerstag hat die DFL die Spielpläne veröffentlicht, mit denen die Saison 2019/2020 zu Ende gebracht werden soll. Die Spieltage 27 bis 32 sind dabei allerdings noch nicht zeitgenau terminiert.

Für Eintracht Frankfurt geht es am 16. Mai um 18.30 Uhr mit dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach weiter. Zudem hat das Team noch ein Nachholspiel bei Werder Bremen, das am 02. oder 03. Juni stattfinden soll.

Weitere Informationen Das Restprogramm der Eintracht 26. Spieltag: 16. Mai, 18.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach (H)

27. Spieltag: 22./23./24. Mai, FC Bayern München (A)*

28. Spieltag: 26./27. Mai, SC Freiburg (H)*

29. Spieltag: 29./30. /31. Mai / 01. Juni, VfL Wolfsburg (A)*

24. Spieltag: 02./03. Juni, SV Werder Bremen (A)* (Nachholspiel)

30. Spieltag: 05./06./07./08. Juni, FSV Mainz 05 (H)*

31. Spieltag: 12./13./14. Juni, Hertha BSC (A)*

32. Spieltag: 16./17. Juni, FC Schalke 04 (H)*

33. Spieltag: 20. Juni, 15.30 Uhr, 1. FC Köln (A)

34. Spieltag: 27. Juni, 15.30 Uhr, SC Paderborn (H)



*noch nicht zeitgenau terminiert Ende der weiteren Informationen

Der SV Darmstadt 98 beginnt mit einem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Am vorletzten Spieltag soll das Hessenduell gegen den SV Wehen Wiesbaden am Böllenfalltor steigen, den Abschluss bildet das Auswärtsspiel in Stuttgart.

Weitere Informationen Das Restprogramm von Darmstadt 98 26. Spieltag: 16. Mai, 13.00 Uhr, Karlsruher SC (A)

27. Spieltag: 22./23./24. Mai, FC St. Pauli (H)*

28. Spieltag: 26./27./28. Mai, FC Erzgebirge Aue (A)*

29. Spieltag: 29./30./31. Mai / 01. Juni, SpVgg Greuther Fürth (H)*

30. Spieltag: 05./06./07./08. Juni, SSV Jahn Regensburg (A)*

31. Spieltag: 12./13./14. Juni, Hannover 96 (H)*

32. Spieltag: 16./17./18. Juni, DSC Arminia Bielefeld (A)*

33. Spieltag: 21. Juni, 15.30 Uhr, SV Wehen Wiesbaden (H)

34. Spieltag: 28. Juni, 15.30 Uhr, VfB Stuttgart (A)



*noch nicht zeitgenau terminiert Ende der weiteren Informationen

Der SV Wehen Wiesbaden nimmt den Spielbetrieb sonntags wieder auf: Am 17. Mai um 13.30 Uhr kommt der VfB Stuttgart nach Wiesbaden, den Abschluss soll das Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 28. Juni bilden.