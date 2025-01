Deutsche U21-Fußballern testen in Darmstadt

Die deutschen U21-Fußballer testen auf ihrem Weg zur EM in der Slowakei am 25. März in Darmstadt gegen Olympiasieger Spanien. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekannt.

Im Stadion am Darmstädter Böllenfalltor testen die deutschen U21-Fußballer am 25. März ihre Form gegen Spanien. "Für uns ist es die letzte Möglichkeit, noch einmal mit der Mannschaft zu arbeiten, bevor wir Ende Mai in die direkte Vorbereitung zur EM einsteigen", sagte Trainer Antonio Di Salvo. Spanien sei "ein absoluter Gradmesser", sagte di Salvo, der mit seinem Team bei der EM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni) in der Gruppenphase auf Slowenien, Tschechien und Titelverteidiger England trifft. Vier Tage zuvor gastiert die deutsche U21 bereits für ein Vorbereitungsspiel in der Slowakei.