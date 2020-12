Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen bestreitet kommendes Jahr ein Länderspiel in der Arena in Wiesbaden.

Das gab der DFB am Freitag bekannt. Demnach gastiert die Mannschaft am 10.April in der Landeshauptstadt. Gegner und Anstoßzeit sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Ursprünglich sollte das Team im Oktober 2020 in Wiesbaden gegen England spielen. Wegen eines Corona-Falls bei den Engländerinnen musste die Partie aber abgesagt werden.