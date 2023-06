Die deutschen Fußballerinnen haben im vorletzten Formcheck vor der WM-Titelmission noch ordentlich Sand im Getriebe offenbart.

Mit einer neu zusammengewürfelten Startelf tat sich die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beim zähen 2:1 (1:0)-Pflichtsieg gegen Vietnam über weite Strecken schwer. Beim WM-Casting einen Monat vor dem Auftaktspiel in Australien gegen Marokko sammelten Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim/3.) und Janina Minge (80./SC Freiburg) als Torschützinnen in Offenbach Pluspunkte im Kampf um einen der begehrten Kaderplätze. Thi Thanh Nha Nguyen traf in der Nachspielzeit (90.+2) für den Außenseiter. In Laura Freigang, Nicole Anyomi, Sara Doorsoun und Sjoeke Nüsken standen vier Spielerinnen von Eintracht Frankfurt in der Startelf.