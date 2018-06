Mit Frankfurter Pesto an Bord in Richtung WM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Dienstag in Frankfurt die Mission WM-Titelverteidigung. Der Sonderflieger hob gegen Mittag ab, die kulinarische Verpflegung hat hessischen Einfluss.

Es geht endlich los. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich am Dienstag auf den Weg in Richtung Fußball-WM gemacht. Der Sonderflieger mit dem vielsagenden Namen LH2018 hob gegen 13.30 Uhr am Frankfurter Flughafen ab. Die geplante Ankunft nach drei Stunden und fünf Minuten Flugzeit war für 17.05 Uhr (Ortszeit) in Moskau vorgesehen. Von dort geht es für das Team von Bundestrainer Joachim Löw direkt ins Teamquartier in Watutinki, rund 40 Kilometer vom Moskauer Stadtzentrum entfernt.

Mit an Bord der "Sierra Quebec", die in den kommenden Wochen auch im Regelflugbetrieb die Aufschrift "Fanhansa Mannschaftsflieger" tragen wird, gingen 122 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Die Sitzordnung stand schon vorher fest.

Grüne Soße für die DFB-Elf

Denn wie die Lufthansa mitteilte, sind die Kopfpolster der Spieler mit dem jeweiligen Namen bestickt. An wessen Schulter Manuel Neuer ein Nickerchen halten kann, ist jedoch ebenso unbekannt wie der direkte Sitznachbar von Quasselstrippe Thomas Müller. Ein Namensschild für Sandro Wagner wurde definitiv nicht angefertigt.

Die DFB-Elf hebt mit dem Fanhansa "Mannschaftsflieger" zur WM in Russland ab. Bild © Lufthansa

Sobald die Anschnallzeichen erloschen sind, dürfen sich Team, Trainer und Betreuer dann auf Kulinarisches aus Hessen freuen. Als Vorspeise erwartet die Reisegruppe Titelverteidigung nämlich ein Gewürzlachs mit Frankfurter "7 Kräuter Pesto" – auch Grüne Soße genannt – sowie ein Selleriesalat mit Kräuterseitling. Im Hauptgang kann zwischen Geflügel, Fisch und Vegetarischem gewählt werden. Als Nachtisch serviert der Küchenchef Käse und ein weißes Schokoladenmousse.

Am Sonntag wird es ernst

Spätestens am Sonntag um 17 Uhr sollte die Verdauung abgeschlossen sein. Im Moskauer Luschniki-Stadion wird dann die erste Gruppen-Partie der DFB-Elf gegen Mexiko angepfiffen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 12.06.18, 19.30 Uhr