Als der DFB am Dienstag die Bewerbungsmappe für die EM 2024 bei der UEFA abgegeben hat, war auch Frankfurt mit einigen Seiten vertreten. Die Stadt ist einer der potenziellen Spielorte und sieht sich für ein neues Großereignis bestens gerüstet.

Jubel, Freude, ausgelassene Party-Stimmung. Die guten Erinnerungen an die vergangenen Fußball-Großereignisse sind trotz der Skandale rund um die WM 2006 noch nicht ganz verblichen, da könnte es in Frankfurt schon bald wieder ein großes Turnier geben. Die Mainmetropole ist als einer von zehn Spielorten Teil der DFB-Bewerbung um die Europameisterschaft 2024. Die Mappe ist am Dienstag in die Hände der UEFA gewandert. Frankfurt sieht sich als eines der Pro-Argumente, warum die EM nach Deutschland vergeben werden soll.

Infrastruktur schon turnierbereit

Die Stadt hat eigens eine Stabsstelle eingerichtet, die sich darum kümmert, dass in Frankfurt die Voraussetzungen für eine neuerliche Ausrichtung von Turnier-Spielen geschaffen werden. Und glaubt man dem Leiter dieser Stelle Georg Kemper, dann war das auch gar nicht so schwierig. Er sagte dem hr-Sport: "Wir haben den großen Vorteil, dass wir schon eine funktionierende Infrastruktur haben." Dabei profitiere man von dem, was schon zur WM 2006 und zur Frauenfußball-WM 2011 geschaffen wurde. Stadion, Flughafen, Verkehr – alles sei noch top in Schuss und turnierbereit.

Besonders freuen dürften sich die Frankfurter im Falle einer erfolgreichen Bewerbung erneut über ein großes Public Viewing. "Wir prüfen aktuell gemeinsam mit der UEFA, ob es wieder am Main, oder doch mehr in der Innenstadt sein wird", so Kemper. Die Stadt habe dem Verband mehrere Vorschläge gemacht. "Dabei ist es sinnvoll auf Standorte zurückzugreifen, die sich bewährt haben."

EM soll nachhaltig sein

Ebenfalls turniererprobt ist das Frankfurter Stadion, bei dem in den letzten Monaten immer mal wieder über eine Vergrößerung gesprochen wurde. „In die Bewerbung um die EM 2024 sind wir aber mit den bisherigen Kapazitäten gegangen“, so Kemper. Er ist sich aber auch sicher: "Wird das Stadion ausgebaut, käme das auch der EM zugute."

Eine Gefahr gibt es in Frankfurt jedenfalls nicht: Das Stadion und die Infrastruktur wären nach dem Turnier nicht dem Verfall preisgegeben – der Eintracht sei Dank. Das war ja zum Beispiel bei einigen Spielorten der WM 2014 und den olympischen Spielen in Brasilien der Fall. Solche Verhältnisse zu verhindern ist der Stadt auch wichtig: "Wir wollen eine nachhaltige EM, also nicht nur für ein Turnier", so Kemper. Die fußballerischen, infrastrukturellen und gesellschaftlichen Aspekte der Bewerbung sollen auch nach Turnierende Bestand haben.

Frankfurt ein Muster an Organisation

Bei der Vorbereitung auf die mögliche EM 2024 in Deutschland ist Frankfurt jedenfalls ein Musterbeispiel an Organisation. Die Mainmetropole ist die einzige Stadt, die extra eine Stabsstelle für die Organisation eingerichtet hat. "Der DFB hat das auch anerkannt, dass wir da sehr professionell aufgestellt sind", so Kemper. Einige der Stabsstellen-Projekte seien als Vorbild an die anderen Austragungsorte weitergegeben worden.

Trotz aller Akribie. Am Ende wird es darauf ankommen, dass der emotionale Funke auf die Menschen überspringt. Nur dann wird ein neues Fußball-Großereignis auch in Frankfurt in positiver Erinnerung bleiben. Das weiß auch Georg Kemper: "Wir tragen die Begeisterung von 2006 und 2011 noch in uns. Und wir wollen sie auf 2024 ausweiten."