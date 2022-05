Nach der Saison ist vor der Saison: Eintracht Frankfurt, der SV Darmstadt 98 und die Offenbacher Kickers haben ihre Erstrundengegner für die kommende DFB-Pokal-Saison zugelost bekommen.

Eintracht Frankfurt trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Magedeburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Die Hessen erwartet eine Auswärtspartie beim Aufsteiger in die zweite Liga. Die Partien der ersten Runde sind für Freitag, 29. Juli bis Montag, 1. August angesetzt.

Der SV Darmstadt 98 muss zu Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt reisen. Ex-Lilie Kevin Großkreutz, der in der ARD die Losfee gab, zog seinem ehemaligen Klub damit ein machbares Los.

OFC empfängt Fortuna

Die Offenbacher Kickers werden derweil gegen Fortuna Düsseldorf antreten. Der Pokalsieger von 1970 ist nach dem Gewinn des Hessenpokals wieder im DFB-Pokal vertreten und darf sich auf den Zweitligisten freuen.