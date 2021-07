Für Eintracht Frankfurt kommt es zur Neuauflage des Erstrunden-Spektakels von 2019, Darmstadt 98 muss zu 1860. Der SVWW erwischt ein Hammerlos und bekommt Besuch vom Titelverteidiger.

Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Waldhof Mannheim antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der Sportschau.

Erinnerungen an 2019 werden wach

Es wird die Neuauflage der Erstrundenpartie von 2019, als die Eintracht in einem spektakulären Spiel mit 5:3 gewinnen konnte. Die Mannheimer hatten damals bereits 2:0 sowie 3:2 in Führung gelegen, ehe Ante Rebic mit einem Hattrick das Spiel doch noch für die Frankfurter entscheiden konnte.

Der SV Darmstadt 98 reist in den Süden zu 1860 München, dem Viertplatzierten der vergangenen Drittliga-Saison. "Auf uns wartet sicherlich eine große Herausforderung, trotzdem wollen wir natürlich in die nächste Runde einziehen", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann in einer erster Reaktion.

SVWW gegen Titelverteidiger Dortmund

Ein wirkliches Hammerlos erwischte Drittligist SV Wehen Wiesbaden: In der ersten Runde kommt Titelverteidiger Borussia Dortmund in die hessische Ladeshauptstadt. Der SVWW hatte sich als Hessenpokalsieger für die erste Runde im DFB-Pokal 2021/22 qualifiziert.

Die Spiele der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal werden zwischen dem 06. und 09. August 2021 ausgetragen. Das Finale in Berlin steigt am 21. Mai 2022.